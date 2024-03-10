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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Senfoni Orkestrası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri verdi. Konuk sanatçıların da kadın olduğu konser müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 8 Mart'a özel düzenlenen konserde, Orkestra Şefi Turan Manafzade ve keman sanatçısı Bahar Biricik, Eskişehirli kadınlar için sahnedeydi.

Senfoni Orkestrası eşliğinde üç parça çalan Bahar Biricik izleyicilerin beğenisini kazandı. Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve Orkestra Şefi Turan Manafzade'nin sözünü ve müziğini yazdığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithaf ve armağan ettiği "Türkiye 100" adlı eseri sanatsever kadınlar tarafından büyük alkış ve beğeni aldı.

Konuk sanatçılara konser sonrası, EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen adına plaket verildi.