Ebe ve Hemşireler Günü Edirne'de Kutlandı

(EDİRNE) - Ebe ve Hemşireler Günü, Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özgül Erol, "Uluslarlarası Hemşireler Birliği, 2025 yılı temasında, hemşirelerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve etik olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldığı ve bu zorluklarla mücadele ederken onların da genel sağlıklarının desteklenmesi gerektiğinin üzerinde durmaktadır" dedi.

Ebe ve Hemşireler Günü dolayısıyla, Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım'ın da katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törene çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, yaptığı konuşmada, ebe ve hemşirelerin sadece bilgileriyle değil, yürekleriyle, fedakarlıklarıyla ve özverileriyle yılmadan, usanmadan çalıştıklarını, yapılan tüm hizmetleri daha da değerli kıldıklarını ifade etti.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ebe ve Hemşirelerimiz sağlık sistemimizin en önemli yapı taşlarındandır. Sadece bilgileriyle değil, yürekleriyle, fedakarlıklarıyla ve özverileriyle, yılmadan usanmadan çalışırlar ve bizlerin yaptığı tüm hizmetleri daha da değerli kılarlar. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır. Gerçekten çok nitelikli, çok çalışkan ve çok özverililer. Yüreğiyle bilgisiyle çok farklılar. Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağımız kadar çok değerli hemşire ve ebelere sahibiz. Biz de bu yüzden sizlerle gurur duyuyoruz."

"Genel sağlıklarının desteklenmesi gerektiğinin üzerinde durmaktadır"

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Özgül Erol da "Sağlık sisteminin bir üyesi olarak salgın, deprem ve sel gibi tüm olağanüstü durumlarda ve zor koşullarda ellerinden gelenin fazlasını yaparak toplumun güvenini defalarca kazanmışlardır. Uluslarlarası Hemşireler Birliği, 2025 yılı temasında, sağlık hizmetlerinin genel işleyişi açısından sağlıklı ve güvenli bir hemşirelik iş gücünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır, ayrıca hemşirelerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve etik olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldığı ve bu zorluklarla mücadele ederken onların da genel sağlıklarının desteklenmesi gerektiğinin üzerinde durmaktadır" diye konuştu.