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EBYÜ'de "Bağımlılık" adlı konferans verildi - Son Dakika

EBYÜ'de "Bağımlılık" adlı konferans verildi

04.11.2021 08:57
EBYÜ'de

EBYÜ ve Erzincan Yeşilay Şubesi işbirliği ile "Bağımlılık" adlı konferans verildi.

EBYÜ ve Erzincan Yeşilay Şubesi işbirliği ile "Bağımlılık" adlı konferans verildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde ve Genç Yeşilay Koordinatörü ve Teknoloji Bağımlılığı Uzmanı M. İsmail Memiş tarafından verilen konferansa Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihat Özgenel, Yeşilay Erzincan Şube Başkanı ve Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Konferansta ilk olarak Erzincan Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk, Yeşilay Erzincan Şubesi'nin çalışmalarından bahsetti. Konferansta konuşmacı olarak yer alan M. İsmail Memiş ise bağımlılık türlerine ve son zamanlarda çok yaygın olana teknolojik bağımlılığı konusunda bilgi verdi.

Bağımlılığın dünyanın gündemi olduğunu belirten Memiş, Dünya, birçok bağımlılık konusunda bedel ödüyor diyerek konuşmasına başladı.

Konferansta bağımlılık konusunda ailelerle büyük sorumluluklar düştüğünü belirten İsmail Memiş, teknoloji bağımlılığı hususunda şu noktanın altını çizdi: "Teknoloji bağımlılığına baktığımızda, özellikle gününün önemli bir kısmını sosyal medyada geçiren ebeveynlerin çocuklarına karşı büyük bir ihmalin içinde olduğu görülüyor. Bu da çocuğun gelişim çağında ruh iskeletinin eksik kalmasına sebep oluyor. Çocukların bedensel ihtiyaçlarının yanında ruhsal ihtiyaçlarının da giderilmesi gerekir" dedi.

Konuşmaların ardından program, soru cevap kısmı ile son buldu. Program sonrası Rektör Prof. Dr. Akın Levent katkılarından dolayı M. İsmail Memiş'e teşekkür ederek, plaket takdim etti. - ERZİNCAN

EBYÜ'de Bağımlılık adlı konferans verildi

Erdoğan Büyükkasap, Erzincan, Yeşilay, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EBYÜ'de 'Bağımlılık' adlı konferans verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: EBYÜ'de "Bağımlılık" adlı konferans verildi - Son Dakika
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