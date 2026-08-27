Erzincan’da EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Levent için veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan’da EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Levent için veda programı düzenlendi

Erzincan’da EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Levent için veda programı düzenlendi
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü görev süresi sona eren Prof. Dr. Akın Levent için veda programı düzenlendi. Programa vali, milletvekili, belediye başkanı ve kurum amirleri katıldı; Levent'in üniversiteye ve kente sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğündeki görev süresi sona eren Prof. Dr. Akın Levent için veda programı düzenlendi.

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Prof. Dr. Akın Levent'in iki dönem boyunca üniversiteye, öğrencilere ve kente önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Aydoğdu, görev süresince gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla Levent'e teşekkür ederek, bundan sonraki görevinde ve yaşamında sağlık, huzur ve başarı diledi.

Program, Prof. Dr. Akın Levent'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Erzincan, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan’da EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Levent için veda programı düzenlendi - Son Dakika

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