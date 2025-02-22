Edirne Alipaşa Çarşısı'nda Durgunluk - Son Dakika
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Edirne Alipaşa Çarşısı'nda Durgunluk

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Edirne'deki Alipaşa Kapalı Çarşısı esnafı, soğuk hava ve düşük turist ilgisi nedeniyle iş yapamıyor.

22.02.2025 15:44
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(EDİRNE) - Edirne'de Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma en büyük tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı esnafı, soğuk hava nedeniyle işlerinde durgunluk yaşıyor. Bazı esnaf işlerindeki durgunluk nedeniyle dükkanın camına devren kiralık yazısı astı. Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, "2025 yılı esnaf için biraz zor geçecek. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bulgarlar son zamanlarda gelmiyorlar. Gelseler de çok fazla alışveriş yapmıyorlar, bu bir furyaydı" dedi.

Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Bulgar turistlerin kente alışveriş yapmak için eskisi gibi gelmediklerini, gelseler de çok fazla alışveriş yapmadıklarını söyledi. Sanış, Bulgar turistlerin alışveriş için Edirne'ye geliş furyasının sona erdiğini söyledi. Sanış, şunları kaydetti:

"Bizim her sene alışık olduğumuz ocak, şubat, mart ayları normalde durgun geçiyor. Biz bu aylarda iş yerlerimizi açmamış gibi hesap ediyoruz fakat bu sene durgunluk eylül, ekim ayından beri başladı. Eyül, ekim ayından beri piyasalarda bir durgunluk var. Bizim kışımız da biraz sona kalıyor, şubat ayı bayağı soğuk geçiyor. İnsanların ısınma, barınma dertleri var. Giderleri çok fazla bu da işlerimize yansıyor. İşlerimiz durgun gidiyor. Önümüzde yaklaşık olarak bir ay sonra Ramazan Bayramı var. Nasıl bir bayram geçireceğiz, bilmiyorum. Ama tahminlerimize göre biraz eski bayramları da arayacağız. Öyle gözüküyor. 2025 yılı esnaf için biraz zor geçecek. Allah hepmizin yardımcısı olsun. Bulgarlar son zamanlarda gelmiyorlar. Gelseler de çok fazla alışveriş yapmıyorlar, bu bir furyadı. O zamanki düşük enflasyon, yüksek kur politikasından Türkiye bir cazibe merkeziydi. Fakat son zamanda artan fiyatlarla, enflasyonun artmasıyla, dövizin yerinde sabit kalmasıyla beraber Türkiye bu cazibeyi kaybetti. Bunun da sonuçlarını görüyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Alipaşa Çarşısı'nda Durgunluk - Son Dakika

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