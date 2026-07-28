Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, YENİ Parti'ye geçti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, YENİ Parti\'ye geçti
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(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, YENİ Parti'ye geçti. Gencan, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşü

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, YENİ Parti'ye geçti. Gencan, "Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaptığı açıklamayıla YENİ Parti'ye geçtiğini duyurdu. YENİ Parti'nin Türkiye'nin yarınlarına yeni bir umut olacağına yürekten inandığını belirten Gencan açıklamasında şunları kaydetti:

"Bazı dönemler vardır; alınan kararlar yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendirir. Türkiye'nin bugün en çok ihtiyaç duyduğu şey; demokrasiyi güçlendiren, hukukun üstünlüğünü esas alan, katılımı artıran ve toplumumuza yeniden umut veren güçlü bir kardeşlik iklimidir. İnanıyorum ki kutuplaşmanın yerine diyaloğun, tek sesliliğin yerine çoğulculuğun, ayrışmanın yerine ortak aklın hâkim olduğu bir Türkiye, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla başlayan yeni siyasi yürüyüşün; ülkemizin demokrasiye olan inancını güçlendireceğine, milletimizin değişim beklentisine cevap vereceğine ve Türkiye'nin yarınlarına yeni bir umut olacağına yürekten inanıyorum. Bu yeni dönemin şekillenmesinde en büyük pay, değişim iradesini kararlılıkla ortaya koyan milletimizindir. Aynı zamanda bu demokratik iradenin önünü açan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ve demokrasi mücadelesiyle milyonlara umut veren Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na; hesap soran değil, toplumu kucaklayan siyaset anlayışıyla üstlendikleri tarihi sorumluluk dolayısıyla teşekkür ediyor, ülkemizin geleceğine sundukları katkıların artarak devam etmesini diliyorum.

"YOLU AÇIK, UMUDU BÜYÜK OLSUN"

Ben de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Edirne'mize ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmeyi; hukuktan, demokrasiden, Cumhuriyetimizin temel değerlerinden ve millet iradesinden yana duruşumu aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğim. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği aklın ve bilimin rehberliğinde, çağdaş, demokratik ve laik Cumhuriyet idealini aynı inanç ve kararlılıkla savunmayı sürdüreceğim. Çünkü bu miras, yalnızca geçmişimizin değil; geleceğimizin de en güçlü teminatıdır. Yeni bir yolun, yeni bir heyecanın ve yeni bir başlangıcın ülkemize güç katmasını diliyor; bu yürüyüşün demokrasimize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yolu açık, umudu büyük olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, YENİ Parti'ye geçti - Son Dakika

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