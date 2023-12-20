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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yılını kutladı. - Son Dakika
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yılını kutladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Edirne’ye gelişinin 93. yılını kutlayarak, “Memleketine hoş geldin Atam, sefalar getirdin. İlke ve devrimlerinle aydınlattığın bu şehirde izin asla silinmez. Sonsuza kadar senleyiz, sonsuza kadar seninleyiz” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk\'ün Edirne\'ye gelişinin 93. yılını kutladı.
20.12.2023 - 13:17,
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edirne'ye gelişinin 93. yılını kutlayarak, "Memleketine hoş geldin Atam, sefalar getirdin. İlke ve devrimlerinle aydınlattığın bu şehirde izin asla silinmez. Sonsuza kadar senleyiz, sonsuza kadar seninleyiz" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yılını yayımladığı mesajla kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Edirne'ye son kez 21 Aralık 1930 yılında Cumhurbaşkanı olarak geldiğini ve Atatürk'ün kente gelişinin Edirne'de büyük bir coşku ve sevinçle karşılandığı belirten Gürkan, "21 Aralık, bizim gurur günümüz, gurur nişanemiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; fikirlerini ve devrimlerini sonsuza kadar yaşatmaya kararlı olan bu eşsiz kenti son olarak 21 Aralık 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı sıfatıyla ziyaret etti. Belediye Binası'nda bulunan Atatürk Odası'nda 4 gece kalan Ulu Önderimiz, bu tarihi binada çok önemli kararlara imza attı. Bir bayram havasının yaşandığı bu ziyaret, Edirne halkının kalbinde de ruhunda da çok derin izler bıraktı. Gelişiyle kentimizi onurlandıran Ulu Önderimizin son ziyaretinin 93. yılını kutlamanın mutluluğunu, gurunu yaşıyoruz. Hoş geldin Atam, sefalar getirdin" ifadelerine yer verdi.

57 yıllık yaşamı boyunca sonsuz başarı ve sayısız kahramanlığa imza atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, devrimleri ve ilkeleriyle Türk milletine her zaman rehberlik ettiğini, kendisine kalpten bağlı olan Edirneliler'in ise Ata'sının izinden hiçbir zaman ayrılmadığını vurgulayan Gürkan, mesajını şöyle tamamladı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat kenti, bu ülkenin batıdaki kalesi olan Edirne'miz her daim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmiş; onun emanetine her şart ve durumda sahip çıkmıştır, sahip çıkmaya da devam edecektir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki bu güne kadar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe hiç durmadan ilerleyen Edirne halkı, dün olduğu gibi bugün de yarın da yolunu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleriyle aydınlatacak, en büyük emaneti olan Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin batıdaki kalesi olan Edirne'de, gönlü de yüreği de Cumhuriyetle atan Edirneliler Ata'sını fikirleri sonsuza kadar korumaya ve yaşatmaya devam edecektir.

Tüm bu duygu ve düşüncelerim ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yılı kutlu olsun Edirne'm."

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 93. yılını kutladı. - Son Dakika


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