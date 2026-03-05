Edirne Belediyesi, Balkan Pazarı'nda İftar Verdi - Son Dakika
Edirne Belediyesi, Balkan Pazarı'nda İftar Verdi

05.03.2026 11:11  Güncelleme: 11:54
Edirne Belediyesi, Balkan Pazarı'nda 10 mahallede ikamet eden vatandaşlara iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Filiz Gencan, dayanışma ruhuyla iftar sofralarında bir araya geldiklerini vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi, Balkan Pazarı'nda 10 mahallede ikamet eden yurttaşlara iftar verdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, "Bu mübarek ayda şehrimizin her noktasında iftar sofralarında, ev ziyaretlerinde, gönül buluşmalarında bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu güzel şehirde böylesine güçlü bir dayanışma ruhunun olmasıyla gurur duyuyorum" dedi.

Edirne Belediyesi, Balkan Pazar Yeri'nde 10 mahalledeki yurttaşlara yönelik iftar programı düzenledi. İftar yemeğine Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, mahalle muhtarları ve yurttaşlar katıldı.

Başkan Gencan, iftarda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ramazan ayı boyunca şehrimizin birçok mahallesinde iftar programları düzenliyoruz. Ramazanın bereketini, paylaşma ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşıyor, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu akşam da bizleri yalnız bırakmadınız, soframıza bereket kattınız. Bu mübarek ayda şehrimizin her noktasında iftar sofralarında, ev ziyaretlerinde, gönül buluşmalarında bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu güzel şehirde böylesine güçlü bir dayanışma ruhunun olmasıyla gurur duyuyorum. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece her şeyin üstesinden gelebiliriz. İnşallah bu birlikteliğimizi bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Edirne Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne Belediyesi, Balkan Pazarı'nda İftar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
