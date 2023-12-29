Edirne Belediyesi, Pençe-Kilit Harekatı şehitleri için mevlit okuttu ve helva dağıttı

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki hain terör saldırılarında şehit düşen askerler için mevlit okutularak, helva dağıtıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki hain terör saldırılarında 12 askerin şehit olması ülkeyi derin bir yasa boğdu. Edirne Belediyesi de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna can veren tüm şehitler için Eski Camii'de mevlit okuttu. Ayrıca Edirne Belediyesi tarafından Cuma namazı çıkışında vatandaşlara helva dağıtıldı.

2023'ün son günlerinde gelen şehit haberleriyle ülke olarak derin bir yas yaşadıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "2023 yılının son günlerinde üst üste aldığımız şehit haberleri yüreğimizi dağladı. Ulusumuzun bütünlüğünü, birliğimizi ve beraberliğimizi, insanın en temel hakkı olan yaşam hakkını hedef alan her türlü terör olayını nefretle kınıyoruz. Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Artık hiçbir eve şehit ateşi düşsün istemiyoruz! Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.