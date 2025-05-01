Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

(EDİRNE) - Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Silivri zindanındaki tüm hukuksuz şekilde tutuklu bulunanlara da selam olsun. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ekrem Başkan'a selam olsun. Mevkidaşlarımıza selam olsun. İçeride haksız, hukuksuz yatan basın emekçilerine selam olsun" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan sendika üyeleri, siyasiler ve dernekler, Atatürk Bulvarı'ndan Saraçlar Caddesi'ne kadar sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüşe Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da katıldı. Saraçlar Caddesi'nde işçilere seslenen Akın, meydanlarda her zaman dayanışma içinde olacaklarını ifade ederek CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu'na selam gönderdi. Akın, şunları kaydetti:

"Ben buradan bütün sendikalarımıza, emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Meydanlarda her zaman birlikte dayanışma halinde tüm hukuksuzluklara karşı beraber ses yükselttik. Bundan sonra da beraber ses yükseltmeye devam edeceğiz. Silivri zindanındaki tüm hukuksuz şekilde tutuklu bulunanlara da selam olsun. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ekrem Başkan'a selam olsun. Mevkidaşlarımıza selam olsun. İçeride haksız, hukuksuz yatan basın emekçilerine selam olsun. Onlar içeride biz dışarı da mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz."

"Emekçilerin örgütlü mücadelesi olmadan demokrasi olmaz"

DİSK adına basın açıklamasını okuyan Çisem Aksoy da, "Emeğe, hukuka ve adalete sahip çıkmak için buradayız, bugün alanlar bizim. Bugün söz emeğin, kürsü emeği olanların. Biliyoruz ve haykırıyoruz: emek olmazsa demokrasi olmaz; demokrasi olmazsa özgürlük olmaz. Onurlu, insanca yaşam sürdürülemez. Emek ve emekçilerin örgütlü mücadelesi olmadan demokrasi olmaz" diye konuştu.