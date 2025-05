Edirne'de 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü Töreni

(EDİRNE) - Edirne'de 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende konuşan Edirne Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıçcıgil, ilaçta dışa bağımlılığı azaltmak için stratejik, ekonomik ve sağlık politikalarına ihtiyacı olduğu söyledi.

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve eczacılar katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Edirne Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil ise törende yaptığı konuşmada, bitkisel ürünler kullanımında halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir tabloyla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Kılıçcıgil, şunları kaydetti:

"Kamuda, akademide, ilaç sanayisi ve eczanelerimizde hastalarımızın ilaca en kolay, en doğru ve en güvenilir şekilde ulaşabilmesi için 186 yıldır kararlılıkla çalışıyoruz. Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenlidir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir. Son yıllarda vitamin, mineral ve bitkisel ürünler konusunda halk sağlığını tehdit eden çok ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız. Söz konusu ürünlerin hiçbir güvenlik bariyeri ve denetim mekanizması bulunmayan internet ortamlarında ve zincir marketlerde satılması, sosyal medya fenomenleri tarafından reklam yoluyla tüketimlerinin körüklenmesi son derece tehlikelidir. Yapılan bilimsel çalışmalar internetten satılan bu tarz ilaç benzeri ürünlerin etiketinde yazan içeriğe de sahip olmadığını gösteriyor. Daha da önemlisi bu ürünler kullanılan diğer ilaçlarla etkileşime girerek tedavileri olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle vitaminler, minareller ve bitkisel ürünler hekim tavsiyesi ve mutlaka eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır.

"Yeni bir istihdam vizyonuna ihtiyacımız var"

Yaşanan ticaret savaşları ilaç sektörünün maliyetlerinin yükselmesine, tedarik zincirinin bozulmasına ve küresel ölçekte ilaca erişim sorunlarının baş göstermesine neden olacağını değerlendiriyoruz. Bunun için her zaman söylediğimiz gibi ilaçta dışa bağımlılığı azaltmak için ülkemizin stratejik, ekonomik ve sağlık politikalarına ihtiyacı vardır. Yeni mezunlarımızın potansiyelini sağlık sisteminde tam olarak entegre etmek için yeni bir istihdam vizyonuna ihtiyacımız var. Kamu, özel sektör, hastaneler ilaç endüstrisi ve dağıtım kanalları dahil olmak üzere sağlık ekosisteminin tamamında eczacı sayısını stratejik olarak arttırmak zorundayız.

"Hak kayıplarının telafisi bizim için önceliklidir"

Kamuda çalışan ve kamudan emekli olan eczacı meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesiyle, hak kayıplarının telafisi bizim için önceliklidir. Sağlık ve tedavi süreçlerinin vazgeçilmez unsurları olarak stratejik rol üstlenen kamu eczacılarımız maruz kaldıkları ayrımcılığa derhal son verilmelidir. En yakın sağlık danışmanınız eczacılar özverili çalışmalarıyla sayısıyız hayatı koruyup hastaların tedavilerine katkı sunmaktan onur duyuyorlar. İlaç söz konusu olduğunda güvenin ve güvencenin simgesi eczacılardır. 186 yıldır bu bilinçle her koşulda hizmet sunan eczacılar bundan sonra da bu güvene layık olarak halkımıza hizmet sunmaya devam edeceklerdir. Bilimsel eczacılığın 186'ncı yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyoruz."