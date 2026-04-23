Edirne'de 23 Nisan Töreni: 106 Yıl Önce Bugün Millet İradesi Sarayların Gölgesinden Kurtarılmıştır - Son Dakika
23.04.2026 14:48  Güncelleme: 15:19
Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında Balkan Çocuk Şenliği Korteji Valilik önünden Atatürk Anıtı’na yürüdü. CHP Edirne İl Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ise Atatürk Anıtı önünde ortak tören düzenledi.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende Edirne Valiliği önünde toplanan Balkan Çocuk Şenliği korteji, Hükümet Caddesi boyunca Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, çocuklarla beraber anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Nira Naz Çalışkan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

Balkan ülkelerinden öğrencilerin de katıldığı törende Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da çocukların bayramını kutladı.

Alireisoğlu, şunları kaydetti:

"Bu topraklar nice badireler atlattı; her seferinde en sağlam cevabını aklıyla, irfanıyla ve maarifiyle verdi. Bizler büyük Türk milleti olarak hiçbir zaman korkunun, zulmün, karamsarlığın veya yılgınlığın tarafı olmadık. İnancın, azmin, sabrın ve istikbali inşa ve imar eden sarsılmaz bir iradenin safındayız. İşte bu yüzden 23 Nisan yalnız bir bayram değil, bir milletin en çetin zamanlarda dahi evlatlarına duyduğu güvenin ifadesidir. Gazi'nin bu kutlu emaneti, yarınlarımızın asıl menzili olan evlatlarımıza bayram olarak armağan etmesi asla tesadüf değildir. Onun 'Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır' sözüyle tasavvur ettiği nesil, güzel ülkemizi yıldızlara taşıyacaktır."

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Nira Naz Çalışkan da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü bizlere, yani geleceğin sahiplerine armağan ederek ne kadar büyük bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çünkü o geleceğin güçlü ve aydınlık bir Türkiyesinin eğitimli, bilinçli ve özgüvenli çocuklarla mümkün olacağını biliyordu. Bizler de Atatürk'ün izinden yürüyerek onun bize bıraktığı değerlere sahip çıkmalı, ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için çok çalışmalıyız."

CHP ve ADD ortak tören

CHP Edirne İl Başkanlığı ve ADD Edirne Şube Başkanlığı ise 23 Nisan dolayısıyla ortak tören düzenledi. Atatürk Anıtı'nda gerçekleşen tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törene, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, yaptığı açıklamada, "106 yıl önce bugün, millet iradesi sarayların gölgesinden kurtarılmış, halk kendi kaderine el koymuştur. 23 Nisan 1920 esaret zincirlerinin kırıldığı, kul anlayışının tarihe gömüldüğü, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, işgal altındaki bir ülkede, yokluklar içinde bir halkı ayağa kaldırarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmış; saraya, saltanata ve teslimiyetçi anlayışa karşı milletin gücünü esas alan yeni bir devletin temellerini atmıştır" şeklinde konuştu.

ADD Edirne Şube Başkanı Celil Özcan ise, "Bölgemiz kana bulanırken, rejimler ve sınırlar değiştirilip haritalar yeniden çiziliyor. Bu süreçte, ülke olarak birlik içinde kalmak ve barış içinde yaşamak için tüm ilke, eser ve politikalarıyla dünyaya örnek olmuş Atatürk Cumhuriyeti'nin en doğru yol, Kemalizm'in ise en şaşmaz pusula olduğu artık anlaşılmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak İstanbul Boğazı bugün deniz trafiğine kapatılacak
Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi Kim Kardashian ve Lewis Hamilton, sörf yaparken aşk tazeledi
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yönetimine sert eleştiri: Böyle bir risk nasıl alınır?

23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
