Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

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Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı törenlerle kutlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Muharrem Eminoğlu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katıldığı törende halk oyunları gösterisi ve askeri birliklerin geçişi yapıldı.

30.08.2024 15:23  Güncelleme: 16:20
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(EDİRNE) - Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı törenlerle kutlandı.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Muharrem Eminoğlu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün ile protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Bulvarı'ndaki kutlama töreninde Sezer, Eminoğlu ve Akın askeri araçla vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hava savunma üsteğmen Eray Ülger, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısından Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir. 1900'lü yılların başlarında meydana gelen büyük devletler arasında çıkan çıkar çatışmaları dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda 1. Dünya Savaşı'nda müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmış, imzalanan anlaşma ile bir yıldır üzerinde kan dökerek can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları o dönemin büyük devlet ve onların maşaları tarafından işgal edilmiş, ayrıca tarihimize kara leke olarak geçen Sevr Anlaşması da ulusumuza dayatılmıştır"

Tören, halk oyunları gösterisi, askeri birlikler ve askeri araçlar ile motosikletlilerin geçişiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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