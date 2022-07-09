Edirne'de bayram namazı coşkusu

EDİRNE - Edirne Selimiye Camii başta olmak üzere, sabahın ilk ışıklarıyla beraber camilere akın eden vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kıldı.

Tüm yurtta bayram coşkusu, sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne'de bayram namazı hareketliliği ile başladı. Kurban Bayramı namazını idrak etmek için camilerin yolunu tutan vatandaşlar namazlarını kıldı. Edirne'de Selimiye Camii'nde, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii ve kentteki diğer camilerde bayram namazı kılındı. Namaz kılan vatandaşlar, okunan hutbeyi dinledikten sonra salavatlar getirerek dualar etti. Daha sonra vatandaşlar kurbanlarını kesmek için evlerinin yolunu tuttu.

Kurban Bayramı için sabah erkenden caminin yolunu tutuğunu ifade eden Mustafa Atalay, çok güzel bir bayram sabahı olduğu için sevinçli olduğunu belirterek, "Böyle güzel bir yerde namaz kılmak bana nasip olduğu için çok mutluyum. Çok güzel, çok kalabalık camilerimiz rabbimize şükürler olsun. Herkesin bayramı mübarek olsun inşallah kazasız belasız herkes kurbanını keser inşallah hiçbir yerde küskünlük kırgınlık kalmasın" dedi.

Namaz sonrası açıklama yapan diğer vatandaşlar da, kurbanlarını kemeye gideceklerini söyleyerek bütün Müslüman aleminin bayramını kutladı.