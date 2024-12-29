Edirne\'de Besiciler Kışın Zorluklarıyla Mücadele Ediyor

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı köylerde güne karla uyanan besiciler, zorlu kış mesaisini sürdürdü.

Edirne'nin özellikle kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle güçlük çeken besiciler, tüm zorluklara rağmen geçim kaynağı olan hayvanlarını kar üzerinde besliyor. Lalapaşa ilçesi Hacı Danişment köyünde besicilik yapan vatandaşlar, zorlu kış şartlarında mesailerini sürdürüyor. - EDİRNE