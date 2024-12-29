Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı köylerde güne karla uyanan besiciler, zorlu kış mesaisini sürdürdü.
Edirne'nin özellikle kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle güçlük çeken besiciler, tüm zorluklara rağmen geçim kaynağı olan hayvanlarını kar üzerinde besliyor. Lalapaşa ilçesi Hacı Danişment köyünde besicilik yapan vatandaşlar, zorlu kış şartlarında mesailerini sürdürüyor. - EDİRNE
Son Dakika › Yerel › Edirne'de Besiciler Kışın Zorluklarıyla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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