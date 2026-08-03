Edirne’de tarihi kırılma: CHP’li belediye başkanı kalmadı - Son Dakika
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Edirne’de tarihi kırılma: CHP’li belediye başkanı kalmadı

Edirne’de tarihi kırılma: CHP’li belediye başkanı kalmadı
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CHP'deki yönetim değişikliği sonrası Edirne merkez ve ilçelerindeki tüm CHP'li belediye başkanları partiden ayrıldı. Filiz Gencan, Hüseyin Özden ve Ediz Martin YENİ Parti'ye katılırken; Enez, Süloğlu ve Lalapaşa belediye başkanları bağımsız kalmayı tercih etti. Böylece Edirne'de CHP'li hiçbir belediye başkanı kalmadı.

(EDİRNE) - CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Edirne merkez ve ilçelerindeki tüm CHP'li belediye başkanları partilerinden ayrıldı.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olmasıyla başlayan süreçte, Edirne'deki CHP'li belediye başkanları partilerinden istifa etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye katıldı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise CHP'den istifayla görevlerini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürme kararı aldı.

Bu gelişmelerle birlikte Edirne merkez ile ilçelerinde CHP adına görev yapan hiçbir belediye başkanı kalmadı. Böylece çok partili hayata geçilmesinin ardından ilk kez Edirne'de CHP'nin belediye başkanlığı bulunmadığı bir tablo ortaya çıktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne’de tarihi kırılma: CHP’li belediye başkanı kalmadı - Son Dakika

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