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Edirne'de çiftçilere yenilenebilir enerji ve bilinçli tarım konferansı verildi - Son Dakika
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Edirne'de çiftçilere yenilenebilir enerji ve bilinçli tarım konferansı verildi

Edirne'de çiftçilere 'Yenilenebilir Enerji ve Bilinçli Çiftçi Bilinçli Tarım Projesi' kapsamında konferans düzenlendi. Konferansta çiftçilere yenilenebilir enerji ve çevresel farkındalık konularında bilgiler verildi. Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Edirne\'de çiftçilere yenilenebilir enerji ve bilinçli tarım konferansı verildi
30.01.2024 - 16:12,
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Edirne'de çiftçilere 'Yenilenebilir Enerji ve Bilinçli Çiftçi Bilinçli Tarım Projesi' kapsamında konferans verildi. Proje Sorumlusu Refik Şahin, "Doğaya, diğer canlılara ve bizden sonra gelecek nesillere karşı temel sorumluluğumuz onlara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Çevresel farkındalığı arttıran her somut adım dünyamız için çok değerlidir" dedi.

Edirne'de çiftçilere 'Yenilenebilir Enerji ve Bilinçli Çiftçi Bilinçli Tarım Projesi' kapsamında konferans verildi. Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Edirne Sanat Okulu Mezunları ve Yetişenleri Derneğinin katkılarıyla gerçekleşen konferansta üreticiler yenilebilir enerji konusunda bilgilendirildi. Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, sulama destekleri konusunda çiftçilere bilgiler de verdi.

"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bireysel sulama desteklemede üst limitimiz 3 milyon lira. Gerek basınçlı, damlama, yağmurlama sulama sistemleriyle güneş sistemlerinin kullandığı sulama sistemlerine bizler yüzde 50 hibe desteği vermekteyiz. Tarıma dayalı alt yapı yatırımlarında son müracaat tarihimiz 19 Şubat, bireysel sulama sistemlerinde ise son müracaat tarihimiz 22 Şubat olarak belirlendi. Lütfen geç kalmayalım. Biz bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz."

"TEMEL SORUMLULUĞUMUZ YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAKTIR"

Proje Sorumlusu Refik Şahin ise, "Doğaya, diğer canlılara ve bizden sonra gelecek nesillere karşı temel sorumluluğumuz onlara temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Çevresel farkındalığı arttıran her somut adım dünyamız için çok değerlidir" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Edirne'de çiftçilere yenilenebilir enerji ve bilinçli tarım konferansı verildi - Son Dakika
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