Edirne'de Cumartesi Pazarı'na Bulgarların İlgisi Azaldı

(EDİRNE) - Edirne'de yeni yıldan önce Bulgarların rağbet gösterdiği Cumartesi Pazarı, bu hafta soğuk nedeniyle beklenen talebi görmedi. Esnaf Faruk Ule, "Kısa zamanda Ulus Pazarı'nın yerine bir yer açılacağını umuyoruz. Bulgar ve Yunan turistler yılbaşından itibaren Edirne'ye gelmiyor. 1 Ocak'tan itibaren artık onların ekonomisinden dolayı mı, yoksa ticaretlerinden dolayı mı bilmiyoruz, gelmiyorlar" dedi.

Ulus Pazarı'nın kapanmasının Cumartesi Pazarı'nın da işlerini olumsuz etkilediğini ifade eden esnaf, yeni yıldan sonra pazara Bulgar turistlerin ilgisinin azaldığını söyledi.

"Gelmezlerse esnaf için kötü olur"

Esnaf Cengiz Özel, şunlar kaydetti:

"Ulus Pazarı'nın kapanması esnaf için çok kötü oldu. Oraya daha çok rağbet vardı. Turistler geliyorlardı. Oraya gelip burada kalıp sonrasında buradaki pazarımıza da geliyorlardı. Otellerde kalıyorlardı. Pazarın kapanmasıyla birlikte esnafın işi bozuldu. Soğuklarla mücadele için kendi yöntemlerimiz var. Ateş yakarak ellerimizi ısıtıyoruz ama şartlar zor. Şu anda görünüşe göre turistler gelmiyor. Eğer buraya gelmezlerse de esnaf için kötü olur."

"Turistler yılbaşından itibaren Edirne'ye gelmiyor"

Esnaf Faruk Ule ise şunları söyledi:

"Ürünlerimizin bir kısmı donmasın diye depolarımızda bir kısmı da arazimizde soğuktan muhafaza olsun diye örtülü bir biçimde. Hava aşırı soğuk. Şu an hava eksi dört, eksi beş derece. Belki de daha fazladır. Alıştık diyelim artık. Mesleğimiz bu. Ulus Pazarı kapandı. Belediyemiz şu anda çalışmalarına devam ediyor. Başkanımız yeni yer için açıklama yaptı. Kısa zamanda Ulus Pazarı'nın yerine bir yer açılacağını umuyoruz. Bulgar ve Yunan turistler yılbaşından itibaren Edirne'ye gelmiyor. 1 Ocak'tan itibaren artık onların ekonomisinden dolayı mı, yoksa ticaretlerinden dolayı mı bilmiyoruz, gelmiyorlar."