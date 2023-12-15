Edirne\'de dana kıyma fiyatlarına zam yapıldı

Edirne'de kasaplarda dana kıyma satış fiyatına zam yapıldı. Edirne'de kasaplık yapan Hasan Hüseyinca, "Kıymayı 420 liraya satan var. Bana kurtarıyor bu şekilde satıyorum ama haftaya 370 lira kurtarmayacak. 380-400 lira ben de yapacağım. İnsanların alım gücü çok düşük. 50-70 liralık kıyma veriyoruz" dedi.

Edirne'de kırmızı et satış fiyatlarına zam geldi. Bazı kasaplarda dana kıymanın kilogram satış fiyatı 420 liraya kadar yükseldi. Kasap Hasan Hüseyinca bugün, dana kıymanın kilogram satış fiyatına 20 lira zam yaptığını haftaya bu fiyatın da değişeceğini söyledi.

"İNSANLARIN ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞÜK"

Hüseyinca, şunları söyledi:

"Ete zam var yeni yıla birlikte zamlar geliyor. Borsada kilo başına 1-50 liraya kadar fark yaptı. Bende de kıyma 350 liraydı, 370 lira yaptım. 20 lira bir zam koydum üzerine, şu anda bu şekilde satıyoruz ama bir hafta sonra bunu da satmayacağız. Fiyatlar yeniden yükseliyor. Hayvan bakan yok. Köylerde artık hayvancılık diye bir şey kalmadı. İlk baştan süte fiyat vermeleri lazımdı. Süt olursa inek olur, inek olursa dana olur, dana olursa et olur. Bunlar hepsi zincirleme süte fiyat vermiyorlar. Kıymayı 420 liraya satan var. Bana kurtarıyor bu şekilde satıyorum ama haftaya 370 lira kurtarmayacak. 380-400 lira bende yapacağım. İnsanların alım gücü çok düşük. 50-70 liralık kıyma veriyoruz."