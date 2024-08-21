Edirne'de Domates Fiyatları Ucuzladı, Vatandaşlar Kışlık Hazırlığına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Domates Fiyatları Ucuzladı, Vatandaşlar Kışlık Hazırlığına Başladı

Geniş Video İzle

Edirne'de bir markette bugün 10,90 TL'den satılan domates nedeniyle market önünde uzun kuyruklar oluştu. Yemeklere kullanmak ve salça yapmak için kilolarca domates alan vatandaşlar, kışlık hazırlığı yapacaklarını dile getirdi.

21.08.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Edirne'de bir markette bugün 10,90 TL'den satılan domates nedeniyle market önünde uzun kuyruklar oluştu. Yemeklere kullanmak ve salça yapmak için kilolarca domates alan vatandaşlar, kışlık hazırlığı yapacaklarını dile getirdi.

Edirne'de salça yapımı için domates almak isteyen birçok vatandaş, bir marketin 10,90 TL'den sattığı domates reyonuna akın etti. Kasalardan seçtikleri domatesleri market arabasına koyan kadınlar, hem yemeklerde kullanmak hem de salça yapmak için domates aldıklarını ifade etti.

Edirne\'de Domates Fiyatları Ucuzladı, Vatandaşlar Kışlık Hazırlığına Başladı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Edirne, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Domates Fiyatları Ucuzladı, Vatandaşlar Kışlık Hazırlığına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Domates Fiyatları Ucuzladı, Vatandaşlar Kışlık Hazırlığına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement