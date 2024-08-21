Edirne\'de Domates Fiyatları Ucuzladı, Vatandaşlar Kışlık Hazırlığına Başladı

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(EDİRNE) - Edirne'de bir markette bugün 10,90 TL'den satılan domates nedeniyle market önünde uzun kuyruklar oluştu. Yemeklere kullanmak ve salça yapmak için kilolarca domates alan vatandaşlar, kışlık hazırlığı yapacaklarını dile getirdi.

Edirne'de salça yapımı için domates almak isteyen birçok vatandaş, bir marketin 10,90 TL'den sattığı domates reyonuna akın etti. Kasalardan seçtikleri domatesleri market arabasına koyan kadınlar, hem yemeklerde kullanmak hem de salça yapmak için domates aldıklarını ifade etti.