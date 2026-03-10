Edirne'de Esnaf Zor Günler Geçiriyor - Son Dakika
Edirne'de Esnaf Zor Günler Geçiriyor

10.03.2026 16:08
EDESOB Başkanı, alım gücünün düştüğünü ve eski ramazan hareketliliğinin yaşanmadığını belirtti.

(EDİRNE) - Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, Edirne'de esnafın işlerinin iyi olmadığını ve eski ramazanlardaki çarşı-pazar hareketliliğinin görülmediğini belirterek, "Vatandaşın alım gücü çok düşük. Eskiden vatandaş bir yere gittiği zaman kiloyla alıveriş yapıyordu. Herhalde Türkiye'de taneyle alışveriş yapmaya alışacağız" dedi.

EDESOB Başkanı Cingöz, kentteki esnafların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eski ramazanlardaki hareketlilik yok. Vatandaşın alım gücü çok düşük. Eskiden vatandaş bir yere gittiği zaman kiloyla alıveriş yapıyordu. Herhalde Türkiye'de taneyle alışveriş yapmaya alışacağız. Esnafın durumu dersek ramazan vesilesiyle belki normal zamana göre biraz iyi alışveriş yaptılar. Çünkü insanlar akşam iftara, gece sahura kalkıp bir şeyler tüketmek zorunda. Onun için biraz canlılık oldu ramazan dolayısıyla. Önümüzde bayram var. Bayram alıverişi de olacaktır ama tabii ki esnafın eskiden yaşadığını bugün bulması mümkün değil. Bunun da en önemli argümanı fiyatlar durduğu yerde durmuyor ama vatandaşın alım gücü aynı oranda artmıyor. Vatandaşın alım gücü her geçen gün daha aşağıya doğru gidiyor. Yıl başında emekliye 20 bin lira, asgari ücretliye 28 bin lira verdiler. O günlerde diyelim ki portakal veya mandalina 35-40 liraydı şu an 50-55 lira bandında. Yıl başı öncesinde simit 15 liraydı şu anda 20 lira. Her zam yeni bir müşteri kaybıdır. Onun için esnafın işi iyi değil."

Kaynak: ANKA

