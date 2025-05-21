Edirne'de Hayvan Hakları İçin Basın Açıklaması - Son Dakika
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Edirne'de Hayvan Hakları İçin Basın Açıklaması

21.05.2025 16:47  Güncelleme: 17:52
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Edirne'de yaşam hakkı savunucuları, Edirne Valiliği önünde hayvan hakları için basın açıklaması yaptı. Hayvan yaşam hakkı savunucusu Özcan Kaya, hayvan toplamalarını durdurmaları ve mevcut barınaktaki hayvanların refahını sağlamaları gerektiğini vurguladı.

(EDİRNE) - Edirne'de yaşam hakkı savunucuları, Edirne Valiliği önünde hayvan hakları için basın açıklaması yaptı. Hayvan yaşam hakkı savunucusu Özcan Kaya, toplamaların durdurulmasını, hali hazırda barınakta bulunan hayvanların refahının sağlanmasını ve ancak yaşam alanları hazır hale geldiğinde hayvanların bu alanlara sağlıklı koşullarda nakledilmesinin gerektiğini belirtti.

Edirne Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, 22 Dosteli Derneği ve tüm hayvan yaşam hakkı savunucuları, Edirne Valiliği önünde hayvan hakları için basın açıklaması yaptı. Katılımcılar adına açıklamayı okuyan Özcan Kaya, şunları söyledi:

"Göreve başlarken 'Katliam yasasını uygulamayacağım' diyerek kamuoyunun takdirini kazanan Belediye Başkanımız ne yazık ki Valilik'ten gelen talimatlar ve çıkan kararnameler karşısında geri adım atarak 'Ben hukukçuyum, yasanın gereğini yaparım' söylemiyle hayvan toplamalarını başlatmıştır. Kapasitesi 350 olan barınağın, kapasitesinin kanun gereği aşılmayacağı sözü verilmişken, artan baskılarla kapasite kanunsuz bir şekilde 600'e çıkarılmış ve Valilik emri sonucu İl Özel İdaresi eliyle yapılan düzensiz toplamalara engel olunamamıştır. Bu gelişigüzel uygulamalar sonucu barınak mevcudunun çok üzerinde 750 canı aşan doluluk oranına ulaşmıştır.

"Hayvan hapishanesine dönüştürülmesine karar verilmiştir"

Karantinaya alınmadan bir araya getirilen yavru köpekler bulaşıcı hastalıklardan ölmekte, barınağa sağlıklı giren yetişkin hayvanlar ise toplu kafeslerdeki açlık ve kavgalarla hayatını kaybetmektedir. Personel yetersizliği ve artan popülasyon karşısında ziyaret saatlerinin uzatılması ve gönüllülerin destek verebilmesi yönündeki önerilerimiz de ne yazık ki hayata geçirilmemiş, aksine ziyaret saatleri 1 saate indirilmiştir. Barınakta en temel yaşam koşulları dahi sağlanamazken hayvan toplamaları devam ettirilmiş ve şimdi de barınak karşısındaki çamlık alanın hayvan hapishanesine dönüştürülmesine karar verilmiştir. Üstelik bu alana ziyaretçi alınmayacağı da barınak sorumlu hekimi tarafından ifade edilmiştir. Toplamalar durdurulmalı, halihazırda barınakta bulunan hayvanları refahı sağlanmalı ve ancak yaşam alanları hazır hale geldiğinde hayvanlar bu alanlara sağlıklı koşullarda nakledilmelidir. Aksi halde bu kontrolsüz ve plansız toplamalar hayvanların refahını hiçe sayan, onları ölüme sürükleyen, sistematik ölümlerle sonuçlanan birer katliama dönüşecektir ve hatta dönüşmeye başlamıştır bile. İnsan eliyle olmasa da yavru köpekleri öleceğini bile bile karantinaya almadan kafeslere koymak, birlikte beslenemeyeceklerini ve sonunda öleceklerini bile bile onlarca köpeği aynı kafese mahkum etmek katletmekten farksızdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Hayvan Hakları İçin Basın Açıklaması - Son Dakika

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