Edirne'de Konut Satışlarında Düşüş Yaşanıyor - Son Dakika
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Edirne'de Konut Satışlarında Düşüş Yaşanıyor

Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkan Vekili Yüksel Meriç, konut satışlarındaki düşüşe dikkat çekti. Meriç, bankalardaki konut kredilerinin açılmamasının ve yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların konut alımında zorluk yaşadığını belirtti. Devletin politikalarının yumuşatılmasıyla sektörün rahatlayacağına inandığını ifade etti.

11.02.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkan Vekili Yüksel Meriç, konut satışlarındaki düşüşe dikkat çekti. Meriç, "Devletimiz sıkı politikasını açarsa bizler de rahatlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü satışlarda sıkıntı var. Bankalardaki konut kredilerinin açılmamasından dolayı. Vatandaşın cebinde 1 milyon var, daire 3 milyon. Vatandaşın 2 milyon kredi çekme şansı yok" dedi.

Edirne'de emlak sektöründe çalışanlar, Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası ve Hepsiemlak'ın katkılarıyla düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda, emlakçıların 2024 yılı pazar tahminleri, beklentileri ve mesleki sorunları konuşuldu.

"SATIŞLARDA SIKINTI VAR"

Edirne Emlakçılar Odası Başkanı Yüksel Meriç, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, konut satışlarındaki durgunluğa dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Devletimizin sıkı politikalarından dolayı emlak sektörümüz sıkıntı yaşıyor. Müteahhitlerimizle beraber. Devletimiz sıkı politikasını açarsa bizler de rahatlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü satışlarda sıkıntı var. Bankalardaki konut kredilerinin açılmamasından dolayı. Vatandaşın cebinde 1 milyon var, daire 3 milyon. Vatandaşın 2 milyon kredi çekme şansı yok. Bugün yüzde 3-4 banka kredilerinin olmasından dolayı satışlarımız durmuş vaziyette. İnşallah devlet politikasını yumuşatır. Bizler de ticaretimize devam ederiz. Hayırlısı olur, inşallah."

Edirne\'de Konut Satışlarında Düşüş Yaşanıyor
Kaynak: ANKA

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