Edirne'de kuaförlerin işleri azaldı - Son Dakika
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Edirne'de kuaförlerin işleri azaldı

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Edirne'de 51 yıldır kuaförlük yapan 72 yaşındaki Şükran Çetin, hayat pahalılığı nedeniyle işlerinin azaldığını söyledi. Çetin, pandemiden sonra kadınların kendine bakımını ertelediğini belirtti.

21.08.2024 15:54
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(EDİRNE) - Edirne'de 51 yıldır kuaförlük yapan 72 yaşındaki Şükran Çetin, hayat pahalılığı nedeniyle işlerinin azaldığını söyledi. Çetin, "Hanımlar kışın eşarbını bağlıyor veya şapkasını takıyor. Beyazını örtüyor, gerek kalmıyor boyatmaya. Yazın da diyor ki; hava çok sıcak saçımı topluyorum, gerek yok. Mümkün olduğu kadar gelmemeye daha geç zamanda yaptırmaya özen gösteriyorlar" dedi.

Edirne'de 51 yıldır kuaförlük yapan 72 yaşındaki Şükran Çetin, 2024 yılında 'Yılın Ahisi' seçilmenin gururunu yaşarken, ahiliğin önemine vurgu yaptı. Esnaflıkta birlik, beraberlik, paylaşım ve dürüstlüğün büyük değer taşıdığını ifade etti. Çetin, bugün yaptığı açıklamada, pandemiden sonra pahalılıktan dolayı kadınların kendine bakımı ertelediğini dile getirdi.

"Bilgi ve yetenek isteyen bir meslek"

Çetin, şunları kaydetti:

"2024 yılının Ahisi olarak beni seçmeleri ayrı bir gurur verdi. Ahilik denince biz esnaflarda birlik, beraberlik, paylaşmak çok önemli. Ahilikte aynı zamanda ticarette dürüstlük çok önemli. Bizim mesleğimiz zor değil ama teknik isteyen bilgi isteyen ve yetenek isteyen bir meslek olduğu için eğitimini aldığınız zaman yapamayacağınız bir şey yok. Artı bizim meslekte küçük yaşlarda başlandığında ileriki senlerde çok daha iyi yerlere gelebiliyorsunuz. Uzun vade düşünmek gerekiyor. Merdivenleri tek tek çıkarak bir yerlere gelebiliyorsunuz.

"Onlar da kendi açısından haklılar"

Çetin, korona salgını ve hayat pahalılığı nedeniyle işlerinin azaldığını söyledi. Çetin, "Koronadan önce koronadan sonra ikiye ayırabiliriz. Hanımların her zaman ihtiyacı var, saç kesimi, boya olmazsa olmazı. Ama koronadan sonra ve pahalılıktan sonra maalesef çok aşağıya düştü. Hanımlar kışın eşarbını bağlıyor veya şapkasını takıyor. Beyazını örtüyor, gerek kalmıyor boyatmaya. Yazın da diyor ki; hava çok sıcak saçımı topluyorum, gerek yok. Onlar da kendi açısından haklılar. Mümkün olduğu kadar gelmemeye daha geç zamanda yaptırmaya özen gösteriyorlar" diye konuştu.

Edirne\'de kuaförlerin işleri azaldı
Kaynak: ANKA

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