Edirne'de Kur'an Kursları Eğitime Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de Kur'an Kursları Eğitime Darbe

Geniş Video İzle

Edirne'de ilkokullarda açılan Kur'an kursları laik eğitime zarar veriyor, mali yük getiriyor.

03.12.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Kent Konseyi Edirne Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu, kentteki ilkokullarda açılan Kur'an kursları ile ilgili açıklama yaptı. Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, "İlimizde 19 okulda Kur'an Kursu uygulamasına başlanmış ve 369 ilkokul öğrencisi bu kurslara kayıt edilmiştir" dedi.

Kent Konseyi Edirne Laik Bilimsel Eğitim Çalışma Grubu tarafından Kur'an kursları ile ilgili Edirne Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasını Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir yaptı. Demir, Kur'an kurslarının ilkokullarda açılması ve yaygınlaşmasının laik eğitime vurulan bir darbe olduğunu söyledi.

Demir, şunları kaydetti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, ilkokullarda Kur'an kursu açılmasının dayanağı olan protokol ile ilgili yazmış olduğumuz dilekçeye verilen yanıta göre ilimizde 19 okulda Kur'an Kursu uygulamasına başlanmış ve 369 ilkokul öğrencisi bu kurslara kayıt edilmiştir. İlkokullarda okul sonrası etüt uygulaması için bir ders saati ücreti 31 lira 75 kuruş olup okul sonrası iki ders etüt için veliler günlük 63.5 lira ödemektedir. Etüt ücretleri aylık olarak hesaplandığında, veliler için ciddi bir maliyet anlamına gelirken, Kur'an kurslarının ücretsiz olması eşitlik ilkesine aykırıdır. Etüt ücretini ödeyecek gücü olmayan ailelerin çocukları bir şekilde bu kurslara mecbur bırakılmaktadır. İlimizdeki ilk ve ortaokullardan bazıları depreme dayanaklı olmadığı için yıkıldı. Yıkılan okulların yerine yeni okul binaları inşa edilmedi. Yıkılan okulların öğrencileri diğer okul binalarına yönlendirildiği için ikili eğitim yapılmakta olan ilkokullar bulunmaktadır ve ortaokul ile lise öğrencileri aynı okul binasını paylaşmak zorunda bırakılmıştır. Bazı ilk ve ortaokullarda sınıf mevcutları 40 öğrenciye yaklaşmaktadır.

"Laik eğitime vurulan bir darbedir"

Edirne'de yeni yerleşim diyerek adlandırılan ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgede ciddi okul ve derslik ihtiyacı bulunmaktadır. Eğitimlerinden tasarruf edilmesi kesinlikle düşünülmemesi gereken engelli bireyler için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kurs, bu eğitim öğretim yılında velilerin yoğun talep ve ısrarları sonucunda ancak çok kısa bir süre önce açılabilmiştir. Her konuda tasarruf yapılırken Kur'an kurslarına bütçe ayırmak, bu kursların açılması için ısrarcı olmak eğitimi dinselleştirmek adına yapılan bir tercihtir. İlkokul 4. sınıfta,  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve bu dersin alanında eğitim almış öğretmenleri bulunmaktadır. Derse girecek branş öğretmenlerinin mevcut olmadığı durumlarda bu dersleri veren kişi sınıf öğretmenidir. İlkokul düzeyindeki öğrenciler için Kur'an kursu açılarak esas işi öğretmenlik olmayan kişilerin okul ortamlarında bulundurulması yanlışından bir an önce vazgeçilmelidir. Eğitim kurumlarının içinde müfredatta yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi dışında ayrıca dini eğitim vermek, içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığımız Kur'an kurslarını ilkokullarda açmak ve yaygınlaştırmak laik eğitime vurulan bir darbedir."

Edirne\'de Kur\'an Kursları Eğitime Darbe
Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Politika, Edirne, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Kur'an Kursları Eğitime Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:30 Koreli muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Koreli muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:43:53. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Kur'an Kursları Eğitime Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.