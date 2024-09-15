Edirne\'de Mevlit Kandili Coşkusu

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Edirne'de Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (Sallallahü aleyhi vesellem) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar tadilatı devam eden Selimiye Camisi ve Eski Cami'ye akın etti.

Mevlit Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden olan Eski Camii'inde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi ve namaz kılınarak dualar edildi.

Camide gecenin önemine ilişkin vaaz veren İl Müftüsü Ercan Aksu, bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olduğunu belirtti. Mevlit Kandili münasebetiyle İl Müftülüğü'ne bağlı tüm camilerde kandil programları düzenlendi. Düzenlenen programlara katılan vatandaşlar Hazreti Peygamber'i dua, salavat ve Mevlid-i şeriflerle andı. Program Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri ve görevlilerimizin icra ettiği programda vatandaşlar kandilini tebrik etti. Program yapılan dua ile son buldu. - EDİRNE