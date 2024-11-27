Edirne\'de Motosiklet Kazası

Edirne'de motosikletten düşen sürücü yaralandı
EDİRNE - Edirne'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybederek yere savrulması sebebiyle 1 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne Çavuşbey Mahallesi Saraçhane Set Boyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.C.D. kontrolündeki 35 CDL 113 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken yere düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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