Edirne'de Palamut Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Edirne'de Palamut Fiyatları Yükseldi

Edirne\'de Palamut Fiyatları Yükseldi

Edirne'de palamut balığının fiyatı 100 TL'den 200 TL'ye çıktı, vatandaşlar pahalılıktan şikayetçi.

20.11.2024 19:56
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(EDİRNE) - Edirne'de sezon ortasında tanesi 100 liraya kadar düşen palamut balığının fiyatı, 200 liraya yükseldi. Vatandaş Tülin Ayden, "Balığı daha uygun bekliyorduk. 'Bol' dediler ama her bütçeye hitap etmiyor" dedi.

Balık Pazarı esnaflarından balıkçı Yusuf Çimen, palamut balığında sezon sonuna gelindiğini ifade etti. Balık pazarında palamudun tanesi bugün 200 liradan alıcı buldu. Vatandaşlar, balıkta bolluk yaşandığı haberlerine rağmen fiyatlara yansımadığını söyledi.

"En fazla 250 TL olur"

Balıkçı esnafı Yusuf Çimen, şunları kaydetti:

"Palamudun sonuna doğru geldik. 3 ayı geride bıraktık. Hem sezonun hem palamutçuluğun. Bundan sonra palamut ucuzlayacak. Üç kuruş fazla, eksik olur. Palamut kendini hamsi, istavrit ve çinekopa yönlendirdi. Palamut ilk çıktığında tanesi 125 liraydı sonra 150 lira oldu. 100 liraya düştü. 175 lira derken 200 lirayı gördü. Bir ay sonra en fazla olacağı 225- 250 TL olur."

Tülin Ayden, "Balığı daha uygun bekliyorduk. 'Bol' dediler ama her bütçeye hitap etmiyor" diye konuştu.

Emekli Necmiye Besler ise "Pahalı, alamıyoruz her zaman. Emekli maaşım yetmiyor. Yeter mi bu pahalılıkta. Nerede yetecek. Bir gün aldığını ertesi gün alamıyorsunuz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Palamut Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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