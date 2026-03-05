Edirne'de Saldırılara Protesto - Son Dakika
Edirne'de Saldırılara Protesto

05.03.2026 18:29
Edirne Emek Platformu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

(EDİRNE) - Edirne Emek Platformu, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Platform adına konuşan Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube Sekreteri Metin Özaydınlık, "Saldırıların en ağır bedelini çocuklar ve kadınlar ödemektedir. Bir okulun bombalanması sonucu 100'den fazla çocuğun yaşamını yitirmesi ve yüzlerce çocuğun yaralanması, savaşın ulaştığı vahim boyutu gözler önüne sermektedir. Okulların, çocukların hedef haline getirilmesi yaşam hakkına, eğitim hakkına ve toplumların geleceğine yönelmiş açık bir saldırıdır" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Edirne Emek Platformu tarafından protesto edildi.

Platform bileşenleri adına konuşan Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube Sekreteri Metin Özaydınlık, çocukların bulunduğu eğitim kurumlarının askeri hedef haline dönüştürülmesinin hiçbir gerekçeyle açıklanamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Irak'ta 'kitle imha silahı' yalanıyla yürütülen işgal, Afganistan'da 'terörle mücadele' söylemi, Libya'da 'insani müdahale' maskesi, Venezuela ve Küba'ya dönük ekonomik ve siyasal kuşatma... Hepsinde aynı senaryo, aynı sonuç; işgal, talan, yıkım ve emekçilerin, halkların yoksullaştırılması. Bugün İran'a dönük saldırı bu zincirin bir halkasıdır. Amaç bölgeyi yeniden dizayn etmek, enerji kaynaklarını ve jeopolitik alanı kontrol altına almak, halkların iradesini bastırmaktır. Saldırıların en ağır bedelini ise çocuklar ve kadınlar ödemektedir. Bir okulun bombalanması sonucu 100'den fazla çocuğun yaşamını yitirmesi ve yüzlerce çocuğun yaralanması, savaşın ulaştığı vahim boyutu gözler önüne sermektedir. Okulların, çocukların hedef haline getirilmesi yaşam hakkına, eğitim hakkına ve toplumların geleceğine yönelmiş açık bir saldırıdır. Çocukların bulunduğu eğitim kurumlarının askeri hedefe dönüştürülmesi hiçbir gerekçeyle açıklanamaz."

Kaynak: ANKA

