Edirne\'de Soba Fiyatlarına Yüzde 20 Zam

Yerel

(EDİRNE) - Edirne'de soba satış fiyatlarına geçen seneye göre yaklaşık yüzde 20 zam geldi. Sobacı Emre Nurlu, "Soba fiyatlarına yüzde 20 oranında zam oldu. Geçen sene soba borusunu 80 liraya satıyorduk bu sene 100 lira civarında. Kovalı soba 3 bin lira, boru ve altlığı ile birlikte 5 bin lira tutar" dedi.

Edirne'de havaların soğumaya başlamasıyla soba satışlarında az da olsa artış yaşandı. Sobacı Emre Nurlu, evine ortalama bir soba kurmak isteyen vatandaşın tüm malzemeleriyle birlikte 5 bin lira ödeme yapması gerektiğini ifade etti. Nurlu, Edirne'de doğal gaz kullanımının yaygın olduğunu soba tercih edenlerin köyde yaşadığını aktardı.

"O hareketli günler yok artık"

Nurlu, şunları kaydetti:

"Doğal gazın gelmesiyle işlerimiz baya etkiledi. Köylerde fırınlı sobalar tercih ediliyor. İnsanlar salçasını, böreğini yapıyor, suyunu ısıtıyor. Köylerde bile kat kaloriferi çıktı. Mutfaklarında fırınlı sobaları tercih ediyorlar. Fırınlı sobalar 2 bin 500 TL ile 6 bin lira civarında satılıyor. Kovalı olan fırınlı sobamız 5 bin lira civarında. Bir de normal kovalı sobamız var, bunlar da 3- 4 bin lira civarında. Havaların soğumasıyla hareket başladı. Doğal gazın gelmemesinden önce biz de çok hareketliydik. O hareketli günler yok artık. Soba fiyatlarına yüzde 20 oranında zam oldu. Geçen sene soba borusunu 80 liraya satıyorduk. Bu sene 100 lira civarında. Kovalı soba 3 bin lira, boru ve altlığı ile birlikte 5 bin lira tutar."