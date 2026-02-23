Edirne'de Tunca Köprüsü Geçici Olarak Kapatıldı

(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi artışı nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü'nün, tedbir amaçlı olarak yaya ve araç trafiğine geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Sezer, Tunca ve Meriç köprüleri arasında bulunan işletmelerin de tahliye edildiğini duyurdu.

Son bir aydır Edirne'de ve Bulgaristan'da etkili olan yağışlar nedeniyle kentten geçen Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi ciddi seviyede yükseldi. Nehir debilerindeki artış nedeniyle bazı köy yolları ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Vali Sezer, tarihi Tunca Köprüsü'nün yaya ve araç trafiğine kapatıldığını ifade etti. AFAD toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Sezer, nehir taşkınlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Sezer, şunları kaydetti:

"Toplantımızın sebebi, malumunuz, yaklaşık bir aydır devam eden nehirlerimizdeki su yükselmelerinin özellikle yerleşim yerlerini tehdit edip etmemesi ve bununla ilgili olarak alınacak tedbirler noktasındaydı. Bugüne kadar birkaç toplantı yapmıştık ama yakından takip ediyoruz. Bugün de aciliyetine binaen bir toplantı daha gerçekleştirdik. Kıymetli arkadaşlar, özellikle Arda Nehri'mizde suyun debisi 552'lere ulaşmış durumda. Yine Tunca Nehri'nde aşağıya doğru bir iniş var; 212 metreküplerden 197'ye ulaştı. Bunların birleşimi, yani Meriç Nehri'ndeki birleşimi de 950'lerden pik seviye olan 1365 metreküplere kadar ulaştı. İpsala bölgesinde de 1456'lara ulaşmış durumda metreküp olarak. Bunlar ne anlama geliyor? Kirişhane'de ilk kez bu sene 1365 metreküpü gördük."

Meriç Nehri'ndeki suyun yükselmesi sebebiyle, özellikle Tunca Nehri'yle buluştuğu noktada geriye doğru bir tepme söz konusu. Dolayısıyla da Meriç Nehri'yle Tunca Nehri arasında kalan ada kısmında kısmi olarak bir taşkın riski söz konusu. Dolayısıyla özellikle burada tesislerin olduğu, yani polisevinin ve öğretmen evinin ve yukarıda DSİ'nin, askeriyenin ve üniversitenin olduğu tesislerin olduğu bölümlerde geriye doğru, su yükseldiği için basma riski söz konusu. Orada bu geceden itibaren tedbirler alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz. Tunca Köprüsü'nü de trafiğe kapatacağız. Artık gözlemleyerek bir sonraki duruma kadar, ikinci bir emre kadar burası kapalı kalacak."