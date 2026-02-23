Edirne'de Tunca Köprüsü Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Tunca Köprüsü Geçici Olarak Kapatıldı

23.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de nehirlerdeki debi artışı nedeniyle Tunca Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi artışı nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü'nün, tedbir amaçlı olarak yaya ve araç trafiğine geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Sezer, Tunca ve Meriç köprüleri arasında bulunan işletmelerin de tahliye edildiğini duyurdu.

Son bir aydır Edirne'de ve Bulgaristan'da etkili olan yağışlar nedeniyle kentten geçen Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi ciddi seviyede yükseldi. Nehir debilerindeki artış nedeniyle bazı köy yolları ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Vali Sezer, tarihi Tunca Köprüsü'nün yaya ve araç trafiğine kapatıldığını ifade etti. AFAD toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Sezer, nehir taşkınlarına karşı tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Sezer, şunları kaydetti:

"Toplantımızın sebebi, malumunuz, yaklaşık bir aydır devam eden nehirlerimizdeki su yükselmelerinin özellikle yerleşim yerlerini tehdit edip etmemesi ve bununla ilgili olarak alınacak tedbirler noktasındaydı. Bugüne kadar birkaç toplantı yapmıştık ama yakından takip ediyoruz. Bugün de aciliyetine binaen bir toplantı daha gerçekleştirdik. Kıymetli arkadaşlar, özellikle Arda Nehri'mizde suyun debisi 552'lere ulaşmış durumda. Yine Tunca Nehri'nde aşağıya doğru bir iniş var; 212 metreküplerden 197'ye ulaştı. Bunların birleşimi, yani Meriç Nehri'ndeki birleşimi de 950'lerden pik seviye olan 1365 metreküplere kadar ulaştı. İpsala bölgesinde de 1456'lara ulaşmış durumda metreküp olarak. Bunlar ne anlama geliyor? Kirişhane'de ilk kez bu sene 1365 metreküpü gördük."

Meriç Nehri'ndeki suyun yükselmesi sebebiyle, özellikle Tunca Nehri'yle buluştuğu noktada geriye doğru bir tepme söz konusu. Dolayısıyla da Meriç Nehri'yle Tunca Nehri arasında kalan ada kısmında kısmi olarak bir taşkın riski söz konusu. Dolayısıyla özellikle burada tesislerin olduğu, yani polisevinin ve öğretmen evinin ve yukarıda DSİ'nin, askeriyenin ve üniversitenin olduğu tesislerin olduğu bölümlerde geriye doğru, su yükseldiği için basma riski söz konusu. Orada bu geceden itibaren tedbirler alarak tahliyeleri gerçekleştireceğiz. Tunca Köprüsü'nü de trafiğe kapatacağız. Artık gözlemleyerek bir sonraki duruma kadar, ikinci bir emre kadar burası kapalı kalacak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de Tunca Köprüsü Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:27:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de Tunca Köprüsü Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.