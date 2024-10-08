Edirne'de Yasa Dışı Göçmenlerde Azalma - Son Dakika
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Edirne'de Yasa Dışı Göçmenlerde Azalma

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Edirne'de yasa dışı göçmenlerde yüzde 86 azalma, organizatör sayısında ise yüzde 50 artış oldu.

08.10.2024 11:36
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(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, bir önceki yıla göre Edirne'ye gelen yasa dışı göçmenlerde yüzde 86 oranında azalış, organizatör sayısında geçen yıla göre yüzde 50 artış olduğunu söyledi. Sezer, "Temel hedefimiz şu; ilimizi göç rotasından çıkarmak. Geride bıraktığımız 9 ay içerisinde 543 organizatörü yakaladık. Bu çok büyük bir rakam. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış var" dedi.

Vali Sezer, kentteki asayiş olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sezer, şunları söyledi:

"Temel hedefimiz şu; ilimizi göç rotasından çıkarmak. Geride bıraktığımız 9 ay içerisinde 543 organizatörü yakaladık. Bu çok büyük bir rakam. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış var. organizatörlerle mücadele aynı zamanda yasa dışı göçün de ivmesini kırıyor. Özellikle ticari, kiralık araçlar kullanılarak bu yapılıyor. Bu noktada da geride bıraktığımız 9 ayda 280 araca, yasa dışı göçte kullanıldığı için yasal işlem yapıldı. Bunu içerisinde 2 tekne, 6 tane bot var. Hem bizim Meriç Nehri'ni kullanarak karşı tarafa geçenler hem bu sene karşı tarafa deniz yoluyla geçmek için iki girişim oldu, engellendi.

Hudut yollarımız ve bağlantı yollarımızın tamamını bitirdik. 325 kilometrelik bir yıl içerisinde hudut ve bağlantı yollarını iyileştirme ve bazı yerlerde de yol açmak koşuluyla buraları tamamladık. Asansörlü kuleler dahil olmak üzere onların da yapımını gerçekleştirdik. Bu sene de yapımı devam edecek. 14 tane yeni kuleyi de ihalesini yaptık. Onları da gerçekleştireceğiz. 9 ayda 427 örgüt mensubu yakaladık. Edirne'miz alınan tedbirlerle yüzde 86 oranında göçmen rotası olmaktan çıkmış durumda. Bir önceki yıla göre gelen yasa dışı göçmenlerde yüzde 86 oranında azalış söz konusu."

Edirne\'de Yasa Dışı Göçmenlerde Azalma
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Yasa Dışı Göçmenlerde Azalma - Son Dakika

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