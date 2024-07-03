Edirne'de Yaz Kur'an-ı Kerim kursları başladı - Son Dakika
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Edirne'de Yaz Kur'an-ı Kerim kursları başladı

Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, 1 Temmuz tarihinde başlayan Yaz Kur'an-ı Kerim kurslarının açılışını duyurdu. Kurslar, çocuklar ve gençler için dini bilgilerin öğretildiği ve eğitim fırsatı sunduğu bir platform olarak hizmet veriyor.

03.07.2024 23:32
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Edirne İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Yaz Kur'an-ı Kerim kurslarının açılığını bildirdi.

Müftü Başoğlu, "Başkanlığımız tarafından her yıl yaz tatili süresince camilerde ve Kur'an kurslarında açılan ve milyonlarca öğrenciye hitap eden Yaz Kur'an Kursları, bu yıl 1 Temmuz tarihinde eğitime başladı. Gündüzlü olarak 7 haftalık tek dönem halinde uygulanacak eğitim, 01 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında olacaktır. Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği kurslarımız, yaz tatilinde çocuklar ve gençler için büyük bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Sevgili veliler burada şunu hatırlatmak istiyorum ki çoğumuz ilk dini bilgilerimizi yaz Kur'an-ı Kerim kurslarında öğrendik. Abdest almayı, namaz kılmayı, Kur'an-ı Kerim okumayı hep buralarda öğrendik. En güzel arkadaşlıkları burada kurduk. Öyleyse geliniz bu yaz, çocuklarımızı mahallemizdeki camimize gönderelim ve her biri alanında uzman olan hocalarımıza emanet edelim" dedi.

Ayrıca Kur'an kurslarının açılışı münasebetiyle İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, Mevlana Camii'nde eğitim gören çocukları ziyaret ederek çocuklar ve görevlilerle sohbet etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'de Yaz Kur'an-ı Kerim kursları başladı - Son Dakika

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