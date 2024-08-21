Edirne'de yeni eğitim dönemi öncesi kırtasiyeler denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de yeni eğitim dönemi öncesi kırtasiyeler denetlendi

Geniş Video İzle

Edirne'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Ticaret Bakanlığı ekipleri, kırtasiye denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketleri kontrol edildi ve işletme sahipleri bilgilendirildi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

21.08.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yeni eğitim dönemi öncesi kırtasiyeler denetlendi

EDİRNE - Edirne'de 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala saha denetimlerini arttıran Ticaret Bakanlığı ekipleri, kırtasiye denetimi yaptı.

Edirne'de 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi harekete geçen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kırtasiyelerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Öğrencilerin ihtiyaçları arasında yer alan kalem defter ve diğer malzemelerin satışının yapıldığı kırtasiyelerde denetim yapan ekipler, işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketlerini tek tek kontrol eden ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

Ekiplerin denetlediği kırtasiyenin sorumlusu Tamer Dillek, denetimleri faydalı bulduklarını ve bu ekiplerin bilgilendirmesine göre hareket ettiklerini ifade etti.

Yeni dönem öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını ve etiketlerini yaptıklarını söyleyen Dillek, "Ekipler bizi öğrencilere nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında bilgilendiriyorlar. Biz de onların bize verdikleri görevler neticesinde hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz. Okullar açılacağı için defter grupları öğrencinin ana malzemesi. Ekipler, defterlerin yaprak sayılarına ve raflardaki etiketleme düzenine baktılar. Etiket olup olmadığını kontrol ettiler. Çünkü o çok önemli. Müşterinin etiketi görmesi gerekiyor. Bu denetimler bizim için de iyi oluyor" dedi.

Kırtasiyelere yönelik denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği, konuyla ilgili tüketicilerden gelen CİMER, Haksız Fiyat Artışı Sistemi gibi şikayetlerin de ayrıca değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Edirne\'de yeni eğitim dönemi öncesi kırtasiyeler denetlendi
Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Ticaret Bakanlığı, Edirne, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de yeni eğitim dönemi öncesi kırtasiyeler denetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
11:01 Önce dövdüler sonra bıçakladılar İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada Önce dövdüler sonra bıçakladılar! İzne gelen askerin öldürülme anı kamerada
07:59 Hastanedeki Reha Muhtar’ın evine polis gitti Aranan oğulları anne Deniz Uğur’a teslim edilecek Hastanedeki Reha Muhtar'ın evine polis gitti! Aranan oğulları anne Deniz Uğur'a teslim edilecek
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:53 Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek Tarım ve Orman Bakanlığı, işlenmeyen tarım arazilerini sezonluk olarak kiraya verecek
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 16:14:51. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de yeni eğitim dönemi öncesi kırtasiyeler denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement