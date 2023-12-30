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Edirne'de Yılbaşı Çiçeği Kokina Satışı Yoğunlaşıyor - Son Dakika
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Edirne'de Yılbaşı Çiçeği Kokina Satışı Yoğunlaşıyor

Edirne'de Aralık aylarında satışa sunulan ve 'yılbaşı çiçeği' olarak bilinen kokina, kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle dikkat çekiyor. Kokina çiçeği, insanların umutlarını bağladıkları bir inanca dönüşmüş durumda ve çiçekçilerin yüzünü güldürüyor. Bereket ve şans getirdiğine inanılan kokina çiçeği, ev sahibi olunduğuna da inanılıyor. Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde kokina satışı yapan Nejat Karaban, bitkileri kendisi topladığını ve müşterilerin kokina çiçeği almasını tavsiye ettiğini belirtti. Kokina çiçeği, yılbaşı dolayısıyla evleri süslemek için tercih ediliyor ve bir demeti 50-75 TL arasında satılıyor.

Edirne\'de Yılbaşı Çiçeği Kokina Satışı Yoğunlaşıyor
30.12.2023 - 12:34,
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Edirne'de sadece Aralık aylarında satışa sunulan ve "yılbaşı çiçeği" olarak da bilinen kokina, kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle hayran bırakıyor.

Edirne'de Saraçlar Caddesinde kokina satmak için Kırklareli'nin Vize ilçesinden gelen Nejat Karaban, kokina çiçeğini yapmak için bitkileri kendisinin ormandan tek tek topladığını anlattı. Caddede yeni yıl geleneklerinden birisi de kokina çiçeği alan kadın-erkek birçok insanın ellerinde demet demet kokina çiçekleri aldıklarını belirten Karaban, "İnsanların umutlarını bağladıkları bir inanca dönüşen kokina çiçeği alması çiçekçilerin de yüzünü güldürüyor. Kokina çiçeği satışlarından memnunuz. Bereket ve şans getirdiğine inanılan kokina çiçeği meyveleri bir sene bozulmazsa ev sahibi olunduğuna da inanılıyor" dedi

Müşterilerden Emine İşbilen; "Kokina çiçeğini herkesin almasını tavsiye ediyoruz. Şans getirdiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kokina çiçeğinin adı yunancada kırmızı anlamına gelen "kokino"'dan gelmektedir.

Silcan adı verilen meyveler tek tek toplanır. Çiçekçiler tarafından kırmızı iplerle birbirine bağlanarak salkım görünümü oluşturulur. Tavşan memesi adı verilen çalı görünümlü bir bitkiyle beraber buket haline getirilir. Tavşan memesi keskin ve sivri uçlu yaprakları sebebiyle dikkat edilmediğinde ciltte tahrişlere, kesiklere neden olabilir. Yani kokina çiçeği buketini yapmak bayağı meşakkatli ve zor bir süreç.

İnsanların kendilerini mutlu hissetmek için aldığı kokinalar yılbaşında evleri süslemeye başladı. Yeni yıl dolayısıyla çiçekçilerde hareketlilik yaşanırken, bir demetinin 50- 75 TL'ye satışa sunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Edirne'de Yılbaşı Çiçeği Kokina Satışı Yoğunlaşıyor - Son Dakika
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