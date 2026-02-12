Edirne'den Engellilere 21 Tekerlekli Sandalyeli Yardım - Son Dakika
Edirne'den Engellilere 21 Tekerlekli Sandalyeli Yardım

12.02.2026 16:32
Badem Çocuk Evi, mavi kapak kampanyasıyla engellilere 21 tekerlekli sandalye temin etti.

(EDİRNE) - Edirne'deki Badem Çocuk Evi Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri ve çalışanları, mavi kapak toplayarak başlattıkları kampanyayı, hayırsever vatandaşlar ve velilerin destekleriyle büyüterek engelli bireylere 21 adet tekerlekli sandalye temin etti.

Edirne'de Badem Çocuk Evi Kreş ve Gündüz Bakım evi öğrencilerinin başlattığı "Badem İyilik Çemberi" isimli kampanya kapsamında alınan 21 tekerlekli sandalye, walker ve akülü sandalye bugün düzenlenen törenle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Çocuk Evi Kurucu Müdürü Hande Zeynep Turan, engelli bireylerin hayatlarına dokunmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Engelli bireylerin kullanımına sunulmak üzere 21 araç temin ettik. Projemiz yalnızca bir yardım çalışması değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığı oluşturmayı hedefleyen bir vicdan çağrısıdır. Bu anlamda bizleri gönülden destekleyen siz değerli dostlarımıza ve bu iyilik yolculuğunu birlikte devam ettirdiğimiz paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Engelli bireylerin hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. İyiliği çoğaltmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sevgi gününe yaklaştığımız bu anlamlı haftada kamuoyuna çağrımız şudur, iyilik paylaştıkça büyür, dayanışma çoğaldıkça güçlenir. Gücümüzü ve iyiliklerimizi gelin hep beraber birleştirelim."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Engelliler, Edirne, Çocuk, Yerel

