Edirne Emekliler Derneği'nden TBMM'ye Mektup

(EDİRNE) - Edirne Emekliler Derneği üyeleri, emeklilerin yaşadığı sorunlar ve talepleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi verilmesi için siyasi parti genel başkanlarına mektup gönderdi.

Edirne Emekliler Derneği Başkanı Ahmet Ziya Yaz, dernek üyeleriyle birlikte, PTT'den mektupları göndermelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

TBMM'deki tüm vekillere mektubu gönderme ücretinin 27 bin lira olduğunu, emekli aylığı ile bu ücretin karşılanamayacağını ifade eden Yaz, şunları kaydetti:

"Bizi temsil eden tüm parti başkanlarımıza mektuplarımızı gönderiyoruz. Daha önce de vekillerimize mail yoluyla göndermiştik. Hepsini postaneden gönderemiyoruz. Çünkü 650 tane mektup göndermemiz lazım… Tutar para 27 bin lira. Emekli olduğunuz için ancak parti genel başkanlarımıza şu an iletiyoruz."

Emeklilere, CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı, Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Anahtar Parti İl Başkanı Erdinç Balıkçı da destek verdi.