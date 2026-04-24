Edirne, "Köprüler" Temasıyla Düzenlenen Bienale Ev Sahipliği Yapacak

24.04.2026 14:12  Güncelleme: 15:28
Edirne, 21 Mayıs’ta başlayacak ilk bienaliyle tarihsel birikimini çağdaş sanatla buluşturan geniş ölçekli bir kültür sanat buluşmasına hazırlanıyor.

Türkiye'de son yıllarda artan bienal hareketine yeni bir halka ekleniyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek Edirne Bienali, 21 Mayıs – 28 Haziran tarihleri arasında "Köprüler" temasıyla sanatçılarla izleyicileri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Kentin tarihsel ve kültürel birikimini odağına alan bienal, yalnızca sergilerden oluşan bir etkinlik olmanın ötesinde, Edirne'yi baştan sona bir sanat rotasına dönüştürmeyi hedefliyor.

Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış Edirne'nin çok katmanlı yapısı, bienalin temel çıkış noktalarından biri olacak. Meriç ve Tunca nehirlerinin şekillendirdiği coğrafya, tarih boyunca bir geçiş ve karşılaşma alanı olarak öne çıkarken; bu özellik bienalin "köprü" kavramıyla kurduğu ilişkiyi de belirliyor.

Edirne Bienali, klasik bienal modellerinden farklı olarak tek bir küratör yerine çoklu bir küratoryal yapı ile kurgulandı. Didem Çapa koordinasyonunda; Atilla Güllü, Coşar Kulaksız, Fırat Arapoğlu, Görkem Kızılkayak, Gu Zhenqing, İsmail Erim Gülaçtı, Irina Batkova ve Songül Güneş Gültekin'den oluşan ekip, bienali disiplinlerarası bir düşünme alanı olarak tasarlıyor.

Bu yapı, sergilerle sınırlı kalmayan; performans, söyleşi ve atölyeleri kapsayan geniş bir programı beraberinde getiriyor. Bienal, izleyiciyi pasif bir konumdan çıkararak sürecin parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

200 sanatçı, 24 ülke

Bienalde 24 ülkeden yaklaşık 200 sanatçı yer alacak. Fotoğraf, heykel, yeni medya, performans ve yapay zeka gibi farklı disiplinlerden üretimlerin bir araya geleceği etkinlikte; hafıza, kimlik, ekoloji ve toplumsal dönüşüm gibi güncel başlıklar öne çıkıyor. Uluslararası katılımın yanı sıra genç sanatçılara da alan açılması, bienalin kuşaklar arası bir diyalog kurma iddiasını güçlendiriyor.

Kent mekanları sergi alanına dönüşüyor

Bienalin en dikkati çeken yönlerinden biri ise mekansal kurgusu. Yirmiyi aşkın noktaya yayılan etkinlikler kapsamında Selimiye Cami ve Külliyesi, II. Bayezid Külliyesi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Ali Paşa Çarşısı ve Karaağaç Garı gibi tarihi yapılar sergi ve etkinlik alanlarına dönüşecek.

Meriç ve Tunca üzerindeki köprüler ise bienalin kavramsal merkezini somutlaştıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu mekanlar, geçmiş ile bugün arasında kurulan ilişkiyi yeniden düşünmeye açıyor. Program kapsamında düzenlenecek söyleşiler, atölyeler ve performanslar ile bienal, yalnızca sanat izlenen değil; birlikte tartışılan bir alan kurmayı hedefliyor. Çocuklar ve gençlere yönelik üretim odaklı etkinlikler de programın önemli başlıkları arasında. Açılış tarihinin Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 21 Mayıs Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü'ne denk gelmesi ise bienalin kapsayıcı söylemini güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor.

Edirne için yeni bir kültürel eşik

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi'nin desteklediği bienal; Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Edirne Bienali, kentin tarihsel mirasını güncel sanatla buluşturarak kalıcı bir kültürel model oluşturmayı hedefliyor. "Köprüler" teması etrafında şekillenen bu ilk buluşma, Edirne'yi yalnızca geçmişiyle değil, bugünüyle de tartışmaya açan bir sanat alanına dönüştürme iddiası taşıyor.

Kaynak: ANKA

