Edirne'nin Lalapaşa İlçesinde Çiftçiler Yağmur İçin Dua Etti - Son Dakika
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Yerel

Edirne'nin Lalapaşa İlçesinde Çiftçiler Yağmur İçin Dua Etti

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yaşayan çiftçiler, kuraklık endişesiyle bir araya gelerek yağmur duası etti. Yaklaşık 2 bin çiftçi ve yüzlerce vatandaşın katıldığı dua etkinliğinde, masalarda etli pilav, helva ve ayran ikram edildi. Çiftçiler, havaların aşırı sıcak olması ve kuraklık nedeniyle endişeli olduklarını belirtti.

09.06.2024 20:11
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, yağmur yağması için dua etti.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünde yaşayan çiftçiler, yağmur yağması için ellerini semaya açıp dua etti. Türkiye Bulgaristan sınır hattında bulunan Balkan köylerinden olan Vaysal'da bir araya gelen yaklaşık 2 bin çiftçi, yağmur ve şükür duası etti. Duaya komşu köylerin imamları ve çevre köylerden gelen yüzlerce vatandaş katıldı. Yağmur ve şükür duası için kurulan masalarda konuklara etli pilav, helva ve ayran ikram edildi.

Çitçiler, havaların aşırı sıcak olduğunu ve ekimini tamamladıkları ürünlerde kuraklık dolayısıyla endişeli olduklarını belirtti. Yağmur yağışlarının olmadığını belirten Vaysal Köy Muhtarı Mustafa Kutlu, yağmur ve şükür duası yaptıkları ifade etti. Kuraklık nedeniyle endişeli olduklarını ifade eden Vaysal köyündeki çiftçilerden Mehmet Çamlıdağı, "Havalar birkaç gündür sürekli sıcak seyrediyor, onun için yüce Allah inşallah bize yağmuru nasip eder. Yağmur yağar mı yağmaz mı diye endişeliyiz. İklim değişince havalar iyice ısındı" dedi.

Cevat Işık isimli vatandaş ise, "Allah'tan ümit kesilmez, inşallah rızkımız da kesilmez. Yağmur duası niyetiyle toplandık duamızı ettik, inşallah bu kuraklık giderilir. Ayçiçeklerinin gelişim zamanı olduğundan dolayı eğer yağmur yağmazsa ayçiçekler kurur. Çiftçinin tek beklentisi yağmurdur" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne'nin Lalapaşa İlçesinde Çiftçiler Yağmur İçin Dua Etti - Son Dakika

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