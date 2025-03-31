Edirne Sınır Kapısı'nda Bayram Hüzünlü Geçiyor - Son Dakika
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Edirne Sınır Kapısı'nda Bayram Hüzünlü Geçiyor

Edirne Sınır Kapısı\'nda Bayram Hüzünlü Geçiyor

Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır sürücüleri, bayramı ailelerinden uzakta geçiriyor.

31.03.2025 16:30
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Edirne'den Avrupa'ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzunluktaki ihracat yüklü tır kuyruğunda bekleyen sürücüler, Ramazan Bayramı'nı ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta buruk şekilde karşılıyor.

Yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek üzere yola çıkan tır sürücüleri, bayramı ailelerinden uzakta hüzünlü şekilde geçiriyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden yükledikleri ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda sıranın kendisine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, aile özlemini arkadaşlarına kenetlenerek gidermeye çalışıyor.

Bayramı yollarda karşılayan tır sürücüleri, aileleri ve sevdiklerinin bayramını telefondan görüntülü arama yaparak kutladı.

"Görüntülü konuşarak bayramlaştık"

24 kilometrede sıraya girdiklerini söyleyen Yaşar Çetinkaya, "7-8 kilometre ilerleyebildik. Ailelerimizle telefonla görüntülü bir şekilde bayramlaştık. Bazı yerlerde telefonlar çekmiyor. Sevdiklerimizden uzaktayız. İnsan çocuklarını torunlarını görmek istemez mi? Bayramımız buruk geçiyor. Burada arkadaşlarımız olmasa yalnız geçireceğiz. Çocuklarım bırak gel baba diyor ama imkanlar yetmiyor" dedi.

"Eski bayramlar yok"

Aileleriyle telefonla görüştüklerini belirten Mesut Eriş, "Eski bayramlar yok. Aile özlemi çekiyoruz. Her baba çocuğunun yanında olmak ister. Bayramı ailecek geçirmek ister. Çok zor oluyor. Hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorsun. Bayramda tır şoförlüğü hüzünlü geçiyor" şeklinde konuştu.

"Ailemizi özlüyoruz"

Bayramda sınır kapılarında bayramı hüzünlü geçirdiklerini söyleyen Mehmet Kalafat, "Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, sitem ediyoruz, neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ben İzmir'de oturuyorum. Herkesi özlüyoruz. Ailemizi özlüyoruz. Özlemle yanıp tutuşuyoruz. Yaptığımız iş belli, zor. Her geldiğimizde sıra var. Sevdiklerimizle telefonla konuşuyoruz. Buradaki arkadaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Güzel geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edirne Sınır Kapısı'nda Bayram Hüzünlü Geçiyor - Son Dakika

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