Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Toplu Taşımaya Zam Talebi

14.04.2026 12:33  Güncelleme: 13:49
(EDİRNE) - Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Serhad Birlik Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci, " İran'a yapılan saldırı dolayısıyla akaryakıt fiyatları son iki ayda yaklaşık yüzde 50'ye yakın artış gösterdi. Bu nedenle bizim de en büyük giderimiz olan akaryakıt ve akaryakıta bağlı tüm sektörlerde giderlerimiz çok fazla arttı. Bu yüzden Edirne Belediyesi'nden hem halkımızı üzmeyecek hem de bizim yaşayabileceğimiz düzeyde fiyat ayarlaması talebinde bulunduk" dedi.

Edirne'de kent içi toplu ulaşımı sağlayan Serhad Birlik ulaşım ücretlerine gelecek ay zam yapılması bekleniyor. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Serhad Birlik Kooperatifi Başkanı Aytaç Dilci, Edirne Belediyesi'ne yüzde 20-25 oranında zam teklifi verdiklerini bildirdi.

Dilci, şunları söyledi:

"İran'a yapılan saldırı dolayısıyla akaryakıt fiyatları son iki ayda yaklaşık yüzde 50'ye yakın artış gösterdi. Bu nedenle bizim de en büyük giderimiz olan akaryakıt ve akaryakıta bağlı tüm sektörlerde giderlerimiz çok fazla arttı. Bu yüzden Edirne Belediyesi'nden hem halkımızı üzmeyecek hem de bizim yaşayabileceğimiz düzeyde fiyat ayarlaması talebinde bulunduk. Bu da nisan meclisinde Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Komisyonda da sanırım önümüzdeki hafta görüşülerek, mayıs ayındaki meclise getirilecek. Burada bizim talebimiz Edirne halkının toplu taşımayı kullanabilir düzeyde ve bizim de yaşayabileceğimiz, servislerimizi aksatmadan bu hizmeti verebileceğimiz düzeyde olmasıdır."

Bir aydan beri beklediğimizin çok üzerinde bir giderimiz oldu. Ama yine de servislerimizi indirme imkanımız olmadı. Servis sayılarını azaltarak Edirne halkına sıkıntı olacağını gördüğümüz için servis sayılarımızı arttırdık. Buna bağlı olaraktan giderlerimiz arttı. Zam beklentimize yaptığımız talep yüzde 20-25'ler düzeyinde. Akaryakıta ve diğer yedek parçalara yapılan zammın yarısı kadar bir talebimiz var. Sanırım Plan Bütçe Komisyonumuz bunları enine boyuna görüşerek karara bağlayacak."

Kaynak: ANKA

