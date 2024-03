Edremit Belediye Başkanı İsmail Say\'dan Emeklilere Bayram İkramiyesi Müjdesi

Yerel

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede ikamet eden emeklilere bayramlarda 2000 TL ikramiye verileceğini belirterek, ilk ikramiyelerin Ramazan Bayramı için hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Hayata geçirdiği sosyal belediyecilik çalışmaları ile kamuoyunun takdirini toplayan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ikinci 5 yıl da ise açıkladığı projelerle kentte yankı uyandırdı. Edremitli tüm emeklileri kapsayacak olan destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bir müjde de emekliler için verdi. Emeklilere rahat vakit geçirebilecekleri lokal yapmanın yanı sıra aynı zamanda bayramlarda 2000 TL bayram ikramiyesi vereceklerinin müjdesini veren Başkan Say, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm emeklilerin bu destekten faydalanabileceklerini belirtti. Başkan Say, "Emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmek ve maddi anlamda destek sağlamak amacıyla emeklilerimize bu desteği sunacağız. Vatandaşımızın parasını tekrar vatandaşımıza harcayacağız. Biz yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik yapıyoruz. Burada önemli olan yapılan yardımın miktarı değil, vatandaşlarımızın gönüllerine ne kadar dokunabildiğimiz ve onları düşünüyor olmamızdır. Nasip olursa tekrar göreve geldiğimiz takdirde bu ve diğer projelerimiz Allah'ın izni ile bir bir hayata geçecektir. Şimdiden Edremitli emeklilerimize hayırlı olsun" dedi. - VAN