Edremit Belediye Başkanı: Zeytin Hasadında İsraf Yok - Son Dakika
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Edremit Belediye Başkanı: Zeytin Hasadında İsraf Yok

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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, belediyeye ait zeytinliklerde hasadın sürdüğünü ve Edremit halkının hakkını korumak için titiz bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Bu yıl zeytin hasadının yüzde 65'inin tamamlandığı bildirildi.

05.12.2024 19:17  Güncelleme: 19:21
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Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş: "Tek bir zeytin tanesi heba olmuyor"

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi, kendi mülkiyetindeki zeytinliklerde zeytin hasadını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, hem zeytin hasat çalışmalarını hem de TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası'nı ziyaret ederek süreci yakından takip etti. Başkan Ertaş, "180 bin Edremitlinin ortak malı olan belediyemize ait zeytinliklerde, tek bir zeytin tanesini bile israf etmemek için sistemli ve titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Edremit'te, zeytin sezonu yoğun bir şekilde devam ediyor. Edremit Belediyesi'ne ait zeytinliklerde bu yıl yaklaşık 4 bin çuval zeytin ürünü bulunuyor. Dalında ihale ile satılanların haricinde geriye kalan bin 800 çuval zeytin ise belediyenin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat ediliyor.

Zeytinliklerdeki hasadı yerinde inceleyen Başkan Mehmet Ertaş, zeytinliklerin halkın ortak malı olduğuna vurgu yaptı: "Zeytinler, Edremit halkının ortak malıdır. Bu nedenle, hasat sürecinde tüm adımları şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütüyoruz. Ürünlerin tespit edilmesi, hasat sırasında uygulanan yöntemler, elde edilen miktarın fabrikaya taşınması gibi süreçlerin tamamını kayıt altına alıyoruz. Ayrıca, hasadın ardından kontrol ekiplerimiz tarafından işlemlerin uygun şekilde yapılıp yapılmadığı denetleniyor. 180 bin Edremitlinin hakkını korumak için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Başkan Ertaş, belediye tarafından gerçekleştirilen hasadın şimdiye kadar yüzde 65'nin yapıldığını ve bu zeytinlerden 20 ton zeytinyağı elde edildiğini ifade etti. Elde edilen zeytinyağlarının, vatandaşlara daha ekonomik şartlarda sunulacağını belirten Ertaş, bu yılki zeytin sezonunun "var yılı" olması dolayısıyla üretilen zeytinyağlarının bir kısmının ilgili yasalara uygun şekilde toptan ihale edileceğini de ekledi.

Toplanan zeytinler, Edremit TARİŞ Zeytinyağı Kooperatifi'nin fabrikasında işlenerek zeytinyağına dönüştürülüyor. Bu süreçte elde edilen ürünler, hem ekonomik hem de kaliteli bir şekilde halka sunulmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi'nin bu titiz ve düzenli çalışmaları, zeytin ve zeytinyağı üretiminde hem ekonomik fayda sağlıyor hem de Edremit halkının ortak kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Başkan Ertaş'a CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, meclis üyeleri ile Tarımsal Hizmetler Müdürü Taner Akıncı eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediye Başkanı: Zeytin Hasadında İsraf Yok - Son Dakika

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