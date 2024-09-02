Edremit Belediyesi Dünya Barış Günü'nü Kutladı - Son Dakika
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Edremit Belediyesi Dünya Barış Günü'nü Kutladı

Edremit Belediyesi Dünya Barış Günü\'nü Kutladı

Edremit Belediyesi, Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği etkinliklerle Dünya Barış Günü'nü kutladı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Yunanistan'ın Midilli Adası Batı Lesvos Belediye Başkanı Taxiarchis Verros, dostluk ve barış mesajları verdi.

02.09.2024 15:46  Güncelleme: 15:48
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Edremit Belediyesi, Dünya Barış Günü'nü Altınoluk Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Yunanistan'ın Midilli Adası Batı Lesvos Belediye Başkanı Taxiarchis Verros, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştiren ve dünya barışına vurgu yapan mesajlar verdi.

Dünya Barış Günü Edremit Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. Altınoluk Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile Yunanistan'ın Midilli Adası Batı Lesvos Belediye Başkanı Taxiarchis Verros birlikte sahneye çıkarak Türk-Yunan dostluğunu sağlamlaştıran ve dünya barışına vurgu yapan mesajlar verdi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı konuşmada, "Bugün, dünya üzerinde barışın ve kardeşliğin simgesi olan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü hep birlikte kutlamak için bir araya geldik. Komşumuz Yunanistan'ın güzel Midilli Adası'ndan gelen değerli dostlarımızla bu anlamlı günü paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Edremit'te, bu meydanda bir araya gelerek yalnızca iki komşu halkın değil, dünya üzerinde barışı ve dostluğu arzulayan tüm insanların sesine ses katıyoruz," dedi. Ertaş, barışın, dostluğun ve karşılıklı anlayışın önemine dikkat çekerek, Edremit ve Midilli halkları olarak geçmişin acılarını geride bırakıp, geleceği sevgi, saygı ve anlayış üzerine kurma iradesini gösterdiklerini vurguladı.

Midilli Adası Batı Lesvos Belediye Başkanı Taxiarchis Verros ise konuşmasında, Edremit'te düzenlenen bu uluslararası barış günü etkinliklerine davet edilmenin kendisi ve Midilli vatandaşları için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Verros, "Yeni Edremit Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ertaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ile birlikte belediyelerimizin kardeşliği için tüm prosedürleri hızlandırma ve kültürel, ekonomik, ticari ve turizm alanlarında iş birliğimizi güçlendirme kararı aldık," dedi. Ayrıca, Türk-Yunan dostluğunun temellerini atan büyük önderler Mustafa Kemal Atatürk ve Eleftherios Venizelos'un rehberliğinde, dostluk çabalarının sürekli olması gerektiğini belirtti. Verros, konuşmasının sonunda Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve ekibini resmi olarak Midilli'ye davet ettiğini bildirdi.

Kardeşlik ve Barış Yorganı'nın sergilendiği etkinlikte, karşılıklı olarak zeytin dalı ve hediyeler takdim edildi. Ardından Edremit Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nin çocuk korosu, dünya barışı için besteledikleri şarkıları seslendirdi. Çocuklar ayrıca dünya liderlerine yazdıkları barış mektuplarını okudular.

Gecenin sonunda Anadolu Rock Müziği'nin ünlü ismi Ali Altay sahne aldı. Altay, klasikleşen eserlerinin yanı sıra barış için seslendirdiği şarkılarla meydanı dolduran binlerce katılımcıyı coşturdu. Ali Altay'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar bu anlamlı günü büyük bir coşkuyla kutladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit Belediyesi Dünya Barış Günü'nü Kutladı - Son Dakika

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