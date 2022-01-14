Edremit Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika

Edremit Belediyesinden karla mücadele çalışması

VAN Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışıyla birlikte teyakkuza geçti. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, kar yağışına rağmen küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına geceli gündüzlü devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçlarla 30 mahalle ile TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, olumsuz bir durumun yaşanmasının da önüne geçiyor. Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışan ekipler, ilçenin her noktasında mücadele veriyor. 24 saat esasına göre teyakkuzda olan ekipler, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve ilçeye bağlı tüm köy yollarını açarak kapalı yol bırakmıyor. Yaşanabilecek buzlanmaya karşı da tedbir alan Edremit Belediyesi, tuzlama ve küreme ekiplerini hazırda bekletiyor.

Öte yandan ekipler, kırsal mahallelerde de karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kar temizleme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizde etkili olan kar yağışı ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüzce kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.