Edremit'in Kalkınması İçin Proje Görüşmeleri - Son Dakika
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Edremit'in Kalkınması İçin Proje Görüşmeleri

Edremit\'in Kalkınması İçin Proje Görüşmeleri

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediyesi'nde Edremit Ticaret Odası heyeti ile bir araya geldi. Deniz turizminin canlandırılması, sulama projeleri ve ulaşım sorunları gibi konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

21.12.2024 13:04  Güncelleme: 13:06
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda, bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere gelen Edremit Ticaret Odası heyetihi ağırladı. Ziyarette, bölgenin kalkınmasına yönelik projeler masaya yatırıldı. Deniz turizminin canlandırılması, deniz taksi hizmetinin hayata geçirilmesi ve Edremit-Midilli feribot seferlerinin başlatılması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Bunun yanı sıra, Havran Ovası Sulama Projesi'nin hızlandırılması ve zeytin sineğiyle mücadelede uçakla ilaçlama çalışmalarının önemi vurgulandı.

Yaz aylarında sinekle mücadele için kapsamlı planlamaların yapılması gerektiği belirtilirken, zeytincilik sektörüne yönelik geniş katılımlı bir toplantının Ocak ayında düzenlenmesi kararlaştırıldı. Altınoluk sahil bandındaki taşkınların önlenmesi için alınabilecek tedbirler ile esnafın sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yapılacak toplantılar da gündeme geldi.

Ulaşımda yaşanan aksaklıkların giderilmesi için etkili bir ulaşım ağı oluşturulması ve ilçeler arası yolcu taşımacılığının iyileştirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Edremit'in otopark sorununa yönelik çözüm önerileri ve eski sanayi sitesine ilişkin projeler görüşüldü.

Yapıcı ve verimli geçen ziyaret sonunda, bölge halkının refahını artıracak projelere odaklanmanın önemine dikkat çekildi. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu heyeti, misafirperverliği için Başkan Ahmet Akın'a teşekkürlerini iletti.

Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Emre Akdoğan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fatih Ergün, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kara, Savaş Can, Sezgin Sönmez ve Genel Sekreter Recep Akgün katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'in Kalkınması İçin Proje Görüşmeleri - Son Dakika

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