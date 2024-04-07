Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Zeytinli Jandarma Karakolunda iftar sofrasında buluştu

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Balıkesir'in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlarla ve kamu personeli ile iftar sofralarında bir araya gelmeye devam ediyor.

Zeytinli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Ahmet Odabaş, Jandarma Personeli ile iftar sofrasına misafir oldu. Zeytinli Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan jandarma personeliyle sohbet eden Kaymakam Odabaş; "Kutsal bir görevi kahramanca ve fedakarca yerine getiren jandarma personelimizle birlikte olmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Hepinizin yaklaşan Ramazan bayramını tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR