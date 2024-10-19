Edremit\'te 100 TL\'lik Kampanya Kuyrukları Oluşturdu

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir züccaciye firmasının 100 TL'lik kampanyasını duyan binlerce kişi mağaza önünde yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

İlçede ne alırsan 100 lira kampanyası düzenleyen firmanın önünde sabah erken saatlerde yoğunluk başladı. Mağazanın açılış saati ile birlikte yoğunluk artarak yüzlerce metrelik bir kuyruk oluştu. Firma yetkilileri izdihamı engellemek için vatandaşları gruplar halinde mağazaya alarak alışveriş yapmalarına izin verdi. - BALIKESİR