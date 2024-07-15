Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı

Edremit\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Edremit Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve diğer protokol üyeleri sergiyi gezdikten sonra şehitler için düzenlenen lokma hayrına katıldılar.

15.07.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Nizam Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir, Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Murat Dede, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz temalı resim sergisini gezdiler. Serginin ardından protokol üyeleri Edremit Ticaret Odası tarafından şehitler için düzenlenen lokma hayrına katıldılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Edremit'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

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