Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23.04.2022 16:07
Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edremit'te, Şehit Hamdibey Meydanı ve Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümü ve Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edremit'te, Şehit Hamdibey Meydanı ve Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören, Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek tarafından öğretmen ve öğrencilerle birlikte Atatürk anıtına çelenk sunumu yapılıp sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenlere, Cumhuriyet İlkokulu'nda bahçesinde devam edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Öğrenciler, 23 Nisan ile ilgili şiirler okuyup, gösteriler sahneledi.

Törenlere, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Garnizon Komutanı Piyade Piyade Albay Ufuk Canbey, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Cumhuriyet Başsavcsı Çetin Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yayımladığı mesajda tüm çocukların bayramını kutlayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' sözleri ile tüm dünyaya duyurduğu bu önemli günün yıl dönümünde tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, sevgi, barış ve huzur dolu bir dünyada hep birlikte yaşamayı diliyorum" dedi.

Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Edremit'te 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika


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